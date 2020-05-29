3 خرافات طبية غير فعالة لعلاج كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية WHO في أكثر من مؤتمر رسمي أنه لا علاج مؤكد وفعال حتى الآن لعلاج فيروس كورونا المستجد Covid -19، فإن استيعاب تلك الحقيقة بالنسبة لجزء كبير من البشر حول العالم لا تزال قاسية.

وسرعان ما انتشرت الخرافات الطبية غير السليمة التي ظن الكثيرون أنها تمتلك خصائص علاجية تقضي على فيروس كورونا المستجد Covid -19، الأمر الذي أجبر منظمة الصحة العالمية WHO على التأكيد من جديد على عدم فاعلية تلك الطُرق العلاجية في التعامل مع الفيروس.

ووفقا لموقع thelist.com نستعرض مجموعة من أهم الخرافات الطبية التي حذرت من اتباعها منظمة الصحة العالمية لعلاج فيروس كورونا المستجد Covid -19.

1-الفلفل الحار والحساء





لسبب ما يعتقد بعض الناس أن تناول الفلفل الحار في الحساء يعتبر من العلاجات الفعالة للقضاء على فيروس كورونا المستجد Covid -19 وهو ما نفته منظمة الصحة العالمية WHO من قبل التي أشارت أن تناول الفلفل الحار في الحساء ليس له أي تأثير بل يبقى الأمر الأهم هو الاحتفاظ بنظام غذائي صحي متوازن يعتمد على الفيتامينات والبروتينات.

2-الطقس الحار





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ساد في العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص اعتقاد بأن قدوم فصل الصيف وحرارته التي تشتهر بها المنطقة سوف يحد من انتشار كورونا المستجد Covid -19 ويقضي عليه وهو الأمر الذي نفته منظمة الصحة العالمية WHO خصوصا عند التعامل مع جائحة كورونا.

وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن الأمراض لا تنتشر بنفس السهولة في المناخات الحارة والرطبة، فإن فيروس كورونا المستجد Covid -19 لا يتأثر بشكل كبير في درجات الحرارة العالية الصادرة عن أشعة الشمس أو الحرارة والرطوبة المنبعثة في البقاء داخل الأماكن الساخنة كالساونا وغرف البخار.

3-شرب الكحول والمضادات الحيوية





خواص الكحول الصناعي المستخدم في علميات تطهير الأسطح جعلت البعض يعتقد أن تناول المشروبات الكحولية عالية التركيز علاجا فعالا للقضاء على فيروس كورونا المستجد Covid -19 وهو ما لم تجد له منظمة الصحة العالمية WHO أي دليل طبي بل وحذرت من تناول الكحول التي تتسبب بالضعف العام للجسد.

وبالنسبة للمضادات الحيوية فهي فعالة عند التعامل مع العدوى والأمراض البكتيرية ولكن ليست مع فيروس كورونا المستجد Covid -19 لأنه ببساطة ليس أحد أنواع البكتيريا.