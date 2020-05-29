شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة «إنستجرام» تقدم عائد مادي لأصحاب المحتوى الجذاب ومقاطع فيديوهات IGTV والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت «إنستجرام» عن بدء منح إيرادات مادية لمنشئي المحتوى على تطبيقها من خلال عائدات الإعلانات المشتركة على IGTV، لأول مرة في تاريخها.

وستبدأ الإعلانات في االظهور على بعض مقاطع فيديوهات IGTV الأسبوع المقبل، لدى 200 من منشئي المحتوى الذين يملكون حسابات موثقة على المنصة من الناطقين باللغة الإنجليزية، وستضم العلامات التجارية الشهيرة مثل «بوما» (Puma) و«إيكيا» (Ikea) و«سيفورا» (Sephora).

وسيحصل المنشئون على نسبة 55% من عائدات الإعلانات، بينما يذهب الباقي إلى «انستجرام». وتقول الشركة إنها تخطط لتوسيع النموذج ليشمل جميع منشئي المحتوى في المستقبل.

وتشير التقارير إلى أن الإعلانات ستكون مدتها 15 ثانية بصورة فيديوهات عمودية، وتخطط «إنستجرام» لاختبار السماح للمستخدمين بتخطي الإعلانات مثل تلك الميزة التي تظهر في بداية مقاطع فيديوهات«يوتيوب».

وسيتم تكليف عدد من الموظفين في «إنستجرام» لمراقبة الإعلانات والمحتوى بشكل أكثر صرامة والذي يظهر على منصة IGTV الخاصة بها لضمان عدم ارتباط العلامات التجارية بالمحتوى غير المرغوب فيه. مع الإشارة إلى إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الصناعي المستخدم في «فيسبوك» عند توسيع نطاق التجربة.

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