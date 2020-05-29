شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور وخطوة بخطوة.. كيف تستفيد من خدمات تطبيق «صحة مصر» لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتبر تطبيق «صحة مصر»، أحدث التطبيقات التي كانت قد أطلقتها وزارة الصحة المصرية، لمتابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا، إبريل الماضي، ولكن كيف يعمل وكيف يساعدك في تشخيص حالتك المرضية في حالة الاشتباه بالإصابة بالفيروس؟.

1.البداية التطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة أو تحميل التطبيق من جوجل بلاي للأندرويد، ومساحته صغيرة لا تتعدي 10 ميجا، كما أنّه لا يحتاج إلى إنترنت بشكل دائم، لكن احرص على تحديث التطبيق أولا بأول لتصلك أحدث المعلومات والبيانات.

2. التطبيق يحتاج لتحميله دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكافة الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.

3. يتطلب التسجيل في التطبيق إدخال رقم هاتفك، حتى إذا كنت شاركت في حملة«100 مليون صحة»، التي أطلقتها وزارة الصحة سابقاً، فيمكن إيجاد معلومات خاصة بحالتك الصحية.

4. يمكن أن يقوم أي شخص بالإبلاغ من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.

5. التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة.

6.تفعيل الخاصية السابقة يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في هاتفه المحمول.

7.التطبيق يشمل أيضًا مقالات متنوعة وشاملة عن أساليب الوقاية والعادات الخاطئة التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى.

8.يشمل التطبيق نصائح تقوية المناعة وأحدث المعلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.

9.يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق «الواتساب» حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على «واتساب».

10.يعرض البرنامج كافة الأرقام والروابط التي تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.

11.يضم التطبيق الأسئلة الشائعة، إذ جرى تجميع أكبر قدر من الأسئلة التي تدور في بال المواطنين، ويتم الرد عليها.

12.أرقام تهمك، وفي ذلك الجزء يوضح التطبيق أهم الأرقام التي يمكن التواصل من خلالها مع وزارة الصحة.

13.تم تحديث التطبيق وإضافة قائمة المستشفيات العامة والمركزية التي تم ضمها، وكيفية الوصول لأقرب مستشفى لمقر التواجد، تيسيراً على المواطنين.

Advertisements

15. تم إضافة تسجيل متابعة المرضى الخاضعين للعزل المنزلي، إلى التطبيق، وكذا الإبلاغ الفوري لغرفة العمليات بمتابعة المريض.

16.جميع بيانات المستخدمين مشفرة ومؤمنة وتخضع لشروط حماية الخصوصية.

17.يضم التطبيق الإرشادات الخاصة بالمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا وإرشادات العزل المنزلي.

18.التطبيق يتيح التعرف على الإحصائيات اليومية المحدثة، وجميع التطورات للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر حيث أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

19.الروابط التالية يمكنك من خلالها تحميل التطبيق والبدء في استخدامه:

نسخة اندرويد

https://play.google.com/store/apps/details

نسخة ايفون

https://apps.apple.com/…/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%…/id1506794318

يمكنكم تحميل التطبيق من خلال رابط على Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.com.eserve.sehatmisr