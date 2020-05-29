لزوجة دم بعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة من كورونا يفسر سبب تخثر دمائهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت نتائج دراسة صغيرة ، أن دم بعض المرضى الذين يعانون من COVID-19 كان أكثر سمكا من المعتاد، وهذا قد يفسر أهمية تخثر الدم لدى المصابين بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد.وجد باحثون من جامعة إيموري في أتلانتا ما يعرف باسم فرط اللزوجة مرتبط بمرض COVID-19، بشكل عام ، ويمكن أن يحدث هذا لعدد من الأسباب ، بما في ذلك زيادة مكونات بلازما الدم - مثل الخلايا الحمراء والبيضاء أو الصفائح الدموية أو البروتينات - أو لأن خلايا الدم الحمراء مشوهة.
دم المرضى المصابيين بكورونا أكثر سمكا
اشتملت الدراسة على 15 مريضًا يعانون من مرض COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة في وحدة العناية المركزة بجامعة إيموري الأمريكية، وقال الفريق إن جميع المرضى تم إعطاؤهم أدوية لمنع تجلط الدم ، لكن لزوجة بلازما الدم كانت أعلى بنسبة 95 % من المعدل الطبيعي.
كان لدى 4 من المرضى مجموعات مرتبطة بجلطة الدم ، بما في ذلك الانسداد الرئوي ، وتقييد إمدادات الدم في أحد الأطراف ، والتخثر المرتبط بجهاز دعم الكلى، ووجد الباحثون أيضًا ارتباطًا قويًا بين لزوجة البلازما ومقياسًا لمدى خطورة المرض .
وبحسب الفريق ، فإن المرضى لديهم "زيادة كبيرة" في مستويات الفيبرينوجين ، وهو بروتين موجود في بلازما الدم، وقالوا إن هذا يعكس التقارير السابقة عن زيادة مستويات المادة في مرضى COVID-19، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف مكونات الدم التي قد تؤدي إلى فرط اللزوجة في مرضى COVID-19 ، وفقًا للمؤلفين.
هذه هي أحدث دراسة تسلط الضوء على تخثر الدم باعتباره سمة من سمات COVID-19 ، وهو مرض غير مفهوم يُعتقد أنه ظهر في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان بوسط الصين.
بعد خمسة أشهر من جائحة COVID-19 ، تم تأكيد أكثر من 5.6 مليون حالة إصابة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز. وقتل أكثر من 355.700 شخص وتعافى أكثر من 2.3 مليون شخص. الولايات المتحدة هي الدولة التي لديها أكثر الحالات المسجلة ، كما هو موضح في الرسم البياني بواسطة Statista أدناه. كما أنها الدولة التي سجلت أكبر عدد من الوفيات ، حيث تجاوزت 100،000 حالة وفاة.
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