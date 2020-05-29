شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخة ونفس واحد.. طريقة جديدة لاحتواء فيروس كورونا.. فهل تنجح؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ علماء بريطانيون، يوم الثلاثاء، اللجوء إلى دواء تجريبى وتقنية بسيطة لعلاج مرضى فيروس كورونا وتحديدا الحالات المبكرة فور ظهور الأعراض عليها، والتى تعتمد على إيصال الدواء إلى الرئتين عبر بخاخ inhaler، بعد فترة وجيزة من ظهور الأعراض على المريض، قبل الدخول فى المضاعفات الخطيرة.
الفيديو التالى يرصد قصة وتفاصيل ذلك العلاج الذى يبدو أنه سيكون باب أمل كبير لمصابى كورونا.
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