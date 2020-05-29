سرطان الدم أعراضه ونصائح لتقليل خطر الإصابة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 مايو 2020 01:27 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

لكن التشخيص المبكر لسرطان الدم، يزيد من فرصة البقاء على قيد الحياة، وذلك بفضل طرق العلاج المتطورة في العصر الحديث.

ما هو سرطان الدم؟

ينشأ سرطان الدم غالبا في نخاع العظام، وذلك عندما تؤثر خلايا الدم المعيبة على وظيفة الخلايا الطبيعية التي تقاوم العدوى وتولد خلايا جديدة، وهو ثلاثة أنواع ”سرطان الدم، سرطان الغدد الليمفاوية والورم النقوي“.

ماذا يفعل سرطان الدم للجسم؟

تتمثل الأعراض البارزة لسرطان الدم في الشعور بالقشعريرة والتعب والضعف والتعرق الليلي، وألم في العظام والمفاصل وتضخم الغدد الليمفاوية، ويؤثر سلبًا على المناعة لدى المصاب، مما يجعله أكثر عرضة لمختلف أنواع العدوى.

يؤثر أيضًا على معدل تجلط الدم، لذلك قد تستمر الجروح أو الإصابات الصغيرة في النزف لفترة أطول من الزمن، أو يعاني المصاب أيضًا من كدمات غير عادية ونزيف اللثة ودم في البراز، وقد تمر النساء بنزيف شديد خلال فترات الدورة الشهرية.

هل سرطان الدم قابل للشفاء؟

يرى الخبراء أن سرطان الغدد الليمفاوية لدى البالغين قابل للشفاء بنسبة 80-90%، ويمكن أن يكون سرطان الدم الحاد لدى البالغين قابل للشفاء ما بين 40-50%.

ومع ذلك، فإن العديد من حالات المايلوما ”الورم النقوي“ غير قابلة للشفاء، ويعتمد علاج سرطان الدم في الغالب على نوع السرطان وعمر المريض وشدته، وبناءً على هذه العوامل، قد يقترح الأطباء العلاج الكيميائي والرعاية الداعمة وزرع الخلايا الجذعية.

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تقليل خطر الإصابة

وفقًا للمبادئ التوجيهية لمعهد الأورام الأمريكي، يمكن للمرء تقليل خطر الإصابة بسرطان الدم عن طريق اتباع بعض مقاييس نمط الحياة، وتشمل ممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الطعام الصحي، وتجنب التعرض لمبيدات الأعشاب، ومبيدات الحشرات والإشعاع.

وفيما يلي بعض النصائح الغذائية لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، وفقاً لموقع ”ذا هيلث سايت“ الطبي:

الحمية النباتية

تناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه والسلطات والفاصوليا والحبوب في نظامك الغذائي، سيعزز من مناعتك.

أحماض أوميجا 3 الدهنية في وجباتك

هذه الأحماض لها خصائص مضادة للسرطان، ويمكن أن تكون أفضل مصادر الطعام هي السمك والجوز وفول الصويا، ويمكنك أيضًا اختيار مكملات زيت السمك.

تناول الطماطم

توجد مضادات الأكسدة المعروفة باسم الليكوبين في الطماطم؛ لأنها تأتي مع خصائص مكافحة السرطان، وأفضل طريقة للحصول على الليكوبين من الطماطم هي تسخينها جيدًاـ لذلك يمكن أن يكون حساء الطماطم خيارًا جيدًا، ويمكنك أيضًا تناوله مع خضراوات غنية أخرى مضادة للأكسدة على شكل سلطة.

استخدم زيت الزيتون في وصفاتك

ربطت العديد من الدراسات، تناول كميات كبيرة من زيت الزيتون بالحد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

يمكنك وضع هذا الزيت في السلطات أو رشه على الخضار المطبوخة أيضًا، وجرب أيضًا استخدام زيت الزيتون أثناء تتبيل اللحم أو السمك أو الدواجن.