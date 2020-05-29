مشروبات تنحيف الجسم في 3 أيام

السمنة آفة العصر ! أسبابها عديدة، البعض يعود إلى عادات خاطئة في نظام الحياة اليومي، فيما البعض الآخر يعود إلى أسباب طبية. في كلتا الحالتين، تنحيف الجسم أمر ليس بمستعصٍ، إذ يمكن الحصول على قوام رشيق من خلال عدة طرق، من بينها العمليات الجراحية والتجميلية، الحميات الغذائية الطويلة الأمد وكذلك الحميات السريعة التي ينصح باللجوء لها تحت إشراف مختص.

أسباب السمنة

العامل الوراثي: من أهم الأسباب التي تؤدي إلى السمنة، ينتج عن وجود تاريخ عائلي لمرض السمنة تبعاً لانتقال الجينات.

عدم ممارسة الرياضة: الخمول البدني يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، خلافاً للنشاط وممارسة أي نوع من الرياضة لما لهما من دور في تنظيم معدل الأنسولين بالجسم، المسبب للسمنة

الطعام غير الصحي: كثرة تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، السكريات والنشويات، مثل الأرز والمعكرونة، تضاعف من خطر الإصابة بالسمنة، كذلك المشروبات الغازية.

.

تناول بعض الأدوية: توجد أنواع من الأدوية، خاصّة تلك المضادّة للاكتئاب التي تعمل على تغيير وظائف الجسم والدماغن ما يضاعف من شهية المرء.

خلل في نظام النوم: عدم القدرة على الاسترخاء والنوم بشكل جيد يساعدان على تحفيز إفراز هرمون جريلين Ghrelin الذي يعرف بهرمون الشهية.

الخلطات الطبيعية قد تساهم في إنقاص الوزن، ولكن لا بد من التنبه إلى أنها ليست وحدها الحل، يجب أن تترافق ونظاماً غذائياً صحياً، تستثنى منه الأطعمة التي تحتوي على الدهون والسعرات الحرارية العالية، أولاً لتحسين عملية الأيض بشكل عام ومن ثم حرق الدهون بصورة أفضل.

اخترنا لك سيدتي بعض النماذج من خلطات التنحيف السريعة النتائج التي أكدت التجارب أنها تنقص بضع كيلوغرامات من الوزن في غضون 3 أيام، منها:

القرفة والشاي الأخضر لتنحيف الجسم

المكونات:

ليتر من الماء.

حبتان من الليمون.

كمية كافية من أوراق النعناع الطازجة.

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

الطريقة:

يوضع الماء في قدر عميق على نار متوسطة، يترك حتى الغليان.

يضاف الليمون، النعناع الأخضر والشاي الأخضر، ويترك حتى تغلي المكونات جيداً.

يترك المزيج جانباً حتى تتفاعل مكوناته جيداً.

يشرب كوب من الخليط بعد تناول الوجبات الأساسية الثلاثة .

الليمون والفجل لتنحيف الجسم

المكونات:

3 حبات من الليمون غير مقشرة.

حبات من الليمون غير مقشرة. 3 ملاعق من العسل النقي.

ملاعق من العسل النقي. 125 غرام من الفجل.

الطريقة:

يوضع الفجل في الخلاط، يضاف له الليمون بعد تقطيعه.

يضرب الفجل والليمون جيداً ومن ثم يضاف العسل مع الخفق المستمر للحصول على خليط بقوام متماسك.

يتم تناول ملعقتين منه يومياً قبل وجبتي الإفطار والغداء، وكذلك قبل العشاء الذي يفضل أن يكون خفيفاً.

العسل وخل التفاح لتنحيف الجسم

Advertisements

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من خل التفاح الطبيعي.

كوب من الماء الفاتر.

الطريقة:

يخلط العسل وخل التفاح جيداً.

يسكب الماء تدريجياً مع الخلط المستمر لتتجانس المكونات.

يتم تناول الخليط قبل تناول الوجبات الرئيسية الثلاثة بـ ½ ساعة تقريباً.

قشر الرمان والزنجبيل المطحون لتنحيف الجسم

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

ملعقة من الزنجبيل الطازج.

كمية مناسبة من النعناع الأخضر.

كمية مناسبة من قشور الرمان.

الطريقة:

يوضع الشاي الأخضر والزنجبيل المطحون في إناء على نار هادئة.

تضاف أوراق النعناع الأخضر وقشور الرمان.

تخلط جميع المكونات لمدة دقيقتين.

يرفع الوعاء عن النار ويترك جانباً لمدة 10 دقائق حتى يصبح فاتراً.

يشرب من الخليط دون تحليته بعد تناول الوجبات الرئيسية الثلاثة .



البابونج والقرفة لتنحيف الجسم

المكونات:

ملعقة من أزهار البابونج.

ملعقة من مسحوق القرفة.

كوب من الماء.

الطريقة:

يوضع الماء على النار.

تضاف أزهار البابونج والقرفة.

يترك حتى تتفاعل المكونات ويصبح المشروب فاتراً.

يشرب بعد الوجبات الرئيسية.

يمكن استبدال القرفة بالكمون.

الكمون والثوم المفروم لتنحيف الجسم

المكونات:

10 فصوص من الثوم.

كمية وفيرة من الكمون.

الطريقة:

تفرم فصوص الثوم وتوضع في كمية من الماء على النار حتى الغليان.

يضاف الكمون ويمزج الخليط جيداً.

يتم تناول ما يقارب الكوب منه على معدة فارغة وقبل الوجبات .

البقدونس لتنحيف الجسم

يمنع على الحوامل ومن يعانين من مشاكل في الكلى أو اللواتي يتناولن أدوية مضادة للتخثر بتناول البقدونس بسبب محتواه المركز والعالي من الحديد، لذ يفضل استشارة الطبيب قبل اتباع هذه الخلطة.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ليتر من الماء.

الطريقة:

يوضع الماء على النار حتى الغليان.

يضاف البقدونس المفروم وينقع لمدة 10 دقائق.

يصفى الماء ويشرب منه 3 أكواب يومياً.

في إشارة إلى أنه يمنع استهلاك أكثر من ليتر واحد من هذا المشروب يومياً، إضافة إلى المواظبة على اتباع هذه الخلطة في مدة لا تتجاوز 5 أيام.

اقرئي أيضاً:

تنحيف الجسم برجيم القهوة في 3 أيام

فوائد الزنجبيل في التنحيف وشد الجسم

وصفات اليانسون للتنحيف وحرق دهون الجسم