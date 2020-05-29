شكرا لقرائتكم كورونا يزيد المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من أن جائحة كورونا تزيد من المخاطر الصحية المرتبطة بموجات الحر، في حين يتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في نصف الكرة الشمالي هذا الصيف.

وحضت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، الحكومات على وضع خطط للحفاظ على سلامة شعوبها أثناء موجات الحر مع حمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الجلوس في مكان عام مكيفا ومغلقا فكرة جيدة في حال حدوث موجة حر، فإنه يتعارض مع توصيات الصحة العامة المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا.

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وقالت المتحدثة باسم المنظمة كلير نوليس كاب، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في جنيف، إنه يتوقع أن يسجل الصيف في نصف الكرة الشمالي درجات حرارة قياسية.

وأضافت: "نعيش حالياً في إحدى أكثر السنوات حراً.. بالنسبة إلى كثيرين، يزيد كوفيد-19 من المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة"، مشددةً أيضاً على أن الوباء يجعل إدارة موجات الحر أكثر صعوبة.

وقالت إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تنسق مع منظمات أخرى من أجل "تنبيه السياسيين لمحاولة مساعدتهم في التعامل مع الخطر المزدوج المتمثل في الحرارة ووباء كوفيد".