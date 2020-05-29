أطعمة تساهم في خفض مستوى الكوليسترول بالدم أبرزها المكسرات

الكوليسترول مركب موجود في كل خلية من خلايا الجسم، ويقوم باستعماله لبناء خلايا جديدة ومعافاة، ولإنتاج هرمونات ضرورية له، وإذا كان مستوى الكوليسترول في الدم مرتفعا، فمعنى هذا أن ترسبات دهنية ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية، وستعيق هذه الترسبات، في نهاية الأمر، تدفق الدم في الشرايين.

كما أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم، إذ يؤدي إلى عدم حصول الجسم على كمية الدم الغني بالأكسجين التي يحتاج إليها، الأمر الذي سيزيد احتمال الإصابة بنوبة قلبية، بالإضافة إلى عدم وصول الدم إلى المخ كما يؤدي إلى الإصابة بسكتة مخيَة.

وعلقت الدكتورة ولاء أبو الحجاح، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة في تصريحات خاصة، ان هناك مجموعة من الأطعمة التي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول بالدم، ومن ابرزها:

1- المكسرات:

مثل الفستق وعين الجمل: وهما يساهمان فى خفض الكوليسترول بنسبة لا تقل عن 10%.

2- الثوم:

يساعد الثوم على خفض مستوى الكوليسترول بالدم بنسبة 9-12% بشرط تناول نصف فص نيئ منه بشكل يومى.

3- الشيكولاته الداكنة:

تساهم الشيكولاته الداكنة فى خفض حوالى نسبة 2-5% من مستوى الكوليسترول بالدم.

4- الشعير:

الشعير فعال فى خفض مستوى الكوليسترول بنسبة 7 إلى 10%.

5- زيت الفول السودانى وزيت الزيتون:

يخفضان نسبة الكوليسترول بالدم بنسبة 18%.

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6- الشوفان والأرز البسمتى:

يساهمان فى تخفيض نسبة الكوليسترول بنسب تتراوح ما بين 7 و14%.

7- الطماطم:

الطماطم لها قدرة على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 17% بسبب احتوائها على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة.

8- الشاى الأخضر:

يساهم الشاى الأخضر بدرجة كبيرة فى خفض نسب الكوليسترول بالدم بنسب تراوح ما بين 2 – 5%.

9- التفاح:

تناول تفاحة يوميًا يمكن أن يغير من عوامل الإصابة بأمراض القلب حيث يساهم التفاح في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

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