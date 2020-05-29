الباذنجان مضاد قوي للأمراض السرطانية

وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن ذلك المحتوى يعزز الباذنجان من الأنثوسيانين وحمض الكلوروجينيك المضادة للأكسدة والمركبات المضادة للالتهاب.
وتابعت دكتور سهام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها تحمي الجسم من التلف الذي تسببه الجذور الحرة وبالتالي تعطل وتمنع نمو الأورام وانتشار الخلايا السرطانية.
أردفت أن هذه المواد تحفز عمل الأنزيمات وعمليات إزالة السموم من الخلايا، ونصحت بتناول الباذنجان بطرق طهي صحية والابتعاد عن قليه.
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