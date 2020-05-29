أكلات تدمر مناعة طفلك أخطرها الكاتشب

حذر الدكتور الصيدلي باهر السعيد ، من أكلات تضعف مناعة الطفل، ويتناولها الأطفال بشكل يومي، دون اهتمام من اولياء الأمور بطبيعة النظام الغذائي للطفل .

وكشف باهر السعيد خلال لقائه ببرنامج " انبوكس"، بعض الأكلات التي تدمر مناعة طفلك وهي :

العصائر المعلبة تزيد فيها نسبة السكر

كثرة السكريات بشكل عام يقلل المناعة

الوجبات الجاهزة وخاصة الأندومي

يفضل عدم تناول الزبادي بنكهات

تجنب الشيبسي والتسالي المعبأة تمامًا

الكاتشب يحتوي على نسبة عالية من الزئبق وله مضاعفات على المخ

الحليب المخفوق غير صحي

المشروبات الغازية

ونصح باهر السعيد بإعداد العصير الطبيعي في المنزل بدلآ من العصائر الجاهزة، كذلك الافضل تقديم الزبادي السادة للطفل مع تقطيع شرائح الفواكه عليه بدلًا من الزبادي المنكه .

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