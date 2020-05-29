7 نصائح للوقاية من أمراض القلب والسرطان

أمراض القلب من أخطر الامراض، لأنها السبب الرئيسي للوفاة في العالم، لكن أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والموت المفاجئ يمكنهم تقليل مخاطر الاصابة بنسبة تصل لـ 80٪.



قال الدكتور تود هيرست لموقع، مدير مركز صحة القلب، لموقع ويب ميد انه يمكن النجاة من مخاطر امراض القلب بـ 7 نصائح مهمة وفي نفس الوقت تحميهم من الاصابة بأخطر الامراض كالسرطان والسكتة الدماغية، هى:

كن نشيطًا بدنيًا: مارس 150دقيقة من النشاط البدني المعتدل أو 75 دقيقة من النشاط القوي في الأسبوع.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا.

اتبع نظاما غذائيا جيدا: يركز على النبات وتجنب الأطعمة فائقة المعالجة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والحبوب المكررة (مثل الدقيق الأبيض) والمواد الحافظة.

لاتدخن: إذا كنت تدخن ، فهناك استراتيجيات وأدوية فعالة تزيد من فرص الإقلاع عن التدخين بنجاح.

الحفاظ على وزن صحي.

على الرغم من استخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 18.5 و 25 كجم / م 2 في الدراسة البحثية ، فإن مؤشر كتلة الجسم ليس مقياسًا كبيرًا للوزن غير الصحي للعديد من الأشخاص. من المرجح أن المقياس الأفضل للوزن غير الصحي هو محيط الخصر ، خاصة إذا كان أكبر من 40 بوصة للرجل أو 35 بوصة للمرأة.

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حافظ على أرقام ضغط الدم في نطاق صحي: وأقل من 120/80 مم زئبق مثالي.

الحفاظ على أرقام الكولسترول الصحية: أنت تهدف هنا إلى كوليسترول غير HDL أقل من 100 ملج / ديسيلتر (وحتى أقل لأولئك الذين يعانون بالفعل من أمراض القلب).

حافظ على أرقام سكر الدم الصحية: سكر الدم الصائم أقل من 100 مجم / ديسيلتر. (أو الهيموجلوبين A1c <5.7٪).

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