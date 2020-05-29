س وج.. كل ما تريد معرفته عن ضربة الشمس وتأثيرها على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربة الشمس من الحالات التى يتعرض لها للكثيرون ويكون سببها ارتفاع درجة حرارة الجسم ، عادة نتيجة التعرض لفترات طويلة أو مجهود بدني في درجات حرارة عالية، مما تسبب الاجهاد الشديد والاغماء فى بعض الحالات، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن ضربة الشمس وفقا لما ذكره موقع dwebm س: ما هى أعراض ضربة الشمس؟

س: ما هى أعراض ضربة الشمس؟ ج: 1:ارتفاع شديد فى درجة حرارة الجسم. 2:تغيرت الحالة أو السلوك العقلي، يمكن أن ينتج الارتباك ، والهياج ، والغموض في الكلام ، والتهيج ، والهذيان ، والنوبات ، والغيبوبة من ضربة الشمس. 3:الشعور بالغثيان والقىء المستمر. 4:التهاب شديد بالجلد وقد يتحول لون الجلد للون الاحمر. 5:ضيق شديد فى التنفس. 6:سرعة نبضات القلب. 7:الشعور بالتعب والاعياء الشديد. Advertisements 8:صداع شديد بالرأس. س: ما هى العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بضربة الشمس؟

س: ما هى العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بضربة الشمس؟ ج: 1: تعتمد قدرتك على التأقلم مع الحرارة الشديدة على قوة جهازك العصبي المركزي، ويعتبر الاطفال وكبار السن أكثر عرضة للاصابة بضربة الشمس لانهم يواجهون صعوبة فى الحفاظ على نسبة الماء فى الجسم. 2:ممارسة الرياضة أو بذل مجهود بدنى فى درجة الحرارة العالية يزيد من خطر الاصابة بضربة الشمس. 3:الاثار الجانبية لبعض الأدوية يؤثر على رطوبة الجسم وقد يعرضك لضربة الشمس. س:ما هى طرق الوقاية من ضربة الشمس؟

س:ما هى طرق الوقاية من ضربة الشمس؟ ج: 1:ارتداء ملابس قطنية خفيف وواسعة لتحميك من الاصابة بضربة الشمس. 2:الاكثار من شرب السوائل وخصوصا المياه والعصائر الطبيعية. 3:حاول ان ترتدى قبعة ونضارة شمس فى حالة الخروج للضرورة.

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