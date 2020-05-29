صحة ورشاقة

فى العزل المنزلى علامات بتقولك حملك فى خطر ولازم تروحى للدكتور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطبيق اجراءات العزل المنزلى للوقاية من الإصابة بفيروس وتخفيف عدد العاملين بالشركات والمؤسسات المختلفة، انخفض بشكل كبير عدد المرضى فى المستشفيات فى الحالات البسيطة والاكتفاء بالمتابعة مع الطبيب عن طريق التليفون، حتى المرأة الحامل اصبحت وسيلتها للمتابعة هى التليفون ولكن فى بعض الحالات لا بد للذهاب للطبيب فورا للاطمئنان على صحة الام والجنين.

وحسب ما ذكره موقع webmd فهناك علامات تنذرك بوجود خطر على صحتك انت والجنين ولا بد من الذهاب للطبيب مع اخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من التقاط عدوى كورونا وهى:

1: النزيف
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 النزيف من أبرز المشاكل قد تتعرض لها المرأة الحامل وهنا لا بد من الذهاب للطبيب فورا فى حالة حدوث النزيف مع التقلصات الشديدة، قد يكون ذلك علامة على حدوث الحمل خارج الرحم، أو علامة على الاجهاض.

2:الغثيان والقىء المستمر
 

من الطبيعى أن تمر المرأة الحامل بحالات الغثيان والقىء، ولكن عند استمرار الغثيان وبشكل متكرر عن الطبيعى يجب الذهاب للطبيب فورا حتى لا تتعرض المرأة للجفاف الذى يؤثر على صحتها.

3:عدم حركة الجنين
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مع مرور الوقت يتحرك الجنين فى بطن الأم وهو من الامور الطبيعية والتى تدل على صحة الجنين ولكن فى حالة قلة الحركة الجنين او انقطاعه عن الحركة فذلك يدل على وجود مشكلة كبيرة قد تكون موت الجنين .

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4:التقلصات الشديدة
 

تقلصات ومغص شديد وانقباضات الرحم من المخاطر التى قد تتعرض لها المرأة الحامل وقد تدل على الاجهاض ، لذلك لا بد من زيارة الطبيب فورا.

5:الصداع

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الشعور بالصداع الشديد أثناء فترة الحمل قد يكون دليل على وجود مشكلة صحية عند الام والجنين فلا بد من زيارة الطبيب لاجراء الفحوصات اللازمة.

6:ارتفاع شديد فى ضغط الدم
 

قد تتعرض المرأة الحامل لارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم وهنا لا بد من زيارة الطبيب فورا لمعرفة السبب وانقاذ الام والجنين من أى مضاعفات يتعرضون لها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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