شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسبب الانسياق وراء شائعات كورونا في وفاة البعض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الانسياق وراء المعلومات الخاطئة التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي قد يتسبب في فقدان حياتك والموت وهذا ما حدث مع الكثير من الأشخاص حول العالم الذين صدقوا هذه الأكاذيب وطبقوها في محاولة لعلاج أو الوقاية من كورونا، في السطور جمعنا لكم ما دفعه البعض من ثمن الانسياق وراء المعلومات الكاذبة عن كورونا حول العالم وفقاً لما ذكره موقع BBC.

معلومات خاطئة خطيرة عن فيروس كورونا

"الانسياق وراء الشائعات أخطر من الفيروس نفسه".. هذا ما يمكن أن نستنتجه بعد أن تسببت الشائعات والأخبار الخاطئة في مجموعة من الأشياء منها:

1- زيادة حالات التسمم بالكلوروكين

اعتقد زوجان في ولاية أريزونا الأمريكية أن زجاجة منظف خزان الأسماك تحتوي على دواء وقائي ضد كورونا بعد السماع عن دواء هيدروكسي كلوروكين كعلاج محتمل لكورونا.

ولاحظ الزوجان مكونًا مشابهًا على ظهر زجاجة قديمة وهي مادة "فوسفات الكلوروكين" وهو ما تسبب في وفاة الزوج وتسمم الزوجة.

وأوقفت منظمة الصحة العالمية استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في التجارب بعد أن أشارت دراسة حديثة إلى أنها يمكن أن تزيد بالفعل من خطر وفاة المرضى من كورونا.

وفي نيجيريا، أثار دخول المستشفيات بسبب التسمم بالهيدروكسي كلوروكين مسئولي الصحة في ولاية لاجوس لتحذير الناس من استخدام الدواء.

2- تسمم 800 إيراني بعد قراءة أخبار عن شرب الكحول

في إيران، قالت السلطات إن المئات ماتوا من التسمم بعد شائعات عن إمكانية شرب الكحول المطهر للجلد لعلاج فيروس كورونا، حيث توفى 796 إيرانيًا بنهاية أبريل، بحسب ما قال كامبيز سلطان نجاد، مسؤول من منظمة الطب الشرعي الإيرانية، الذي قال إنه نتيجة "أخبار مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي".

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وقد أصيب صبي يبلغ من العمر 5 سنوات بالعمى بعد أن أعطاه والديه الكحول ليشربه في محاولة لمحاربة فيروس كورونا.

قال كلير ميلن، نائبة منظمة Full Fact البريطانية مللحقائق: "نعلم أن المعلومات السيئة يمكن أن تدمر الأرواح، وهناك احتمال كبير للضرر."

3-ابتلاع المطهرات لمحاربة كورونا بعد تصريحات ترامب

تكهن الرئيس ترامب بعدد من العلاجات الأخرى بجانب هيدروكسي كلوروكوين، ففي أواخر أبريل ، رأى أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تحييد الفيروس وكذلك اقترح حقن المواد المطهرة كعلاج لفيروس كورونا، وهو ما تسبب في ضجة كبيرة.

وقال ترامب في وقت لاحق إن تعليقاته كانت ساخرة، لكن بعض الأمريكيين لم يروا الأمر بهذه الطريقة ، وتلقت الخطوط الساخنة للسيطرة على السموم مكالمات تسأل عن النصيحة بعد شرب المطهرات.

وقال مسئولون في أحد مراكز كانساس إنهم سمعوا من شخص قال إن صديقه ابتلع صابون مطهر بعد ما قاله الرئيس.

وقال الدكتور دنكان مارو، وهو طبيب في مستشفى إلمهورست في نيويورك، إن زملائه عالجوا مرضى أصيبوا بمرض حاد بعد تناول مطهر، وهذه الابتلاع يمكن أن يكون له أيضًا عواقب طويلة المدى، مثل السرطانات ونزيف الجهاز الهضمي".

4-شبكات الـ 5G وشائعات كورونا

كانت شبكات الـ 5G أيضًا أرضًا خصبة لنظريات المؤامرة، وفي جميع أنحاء المملكة المتحدة، تم تخريب أكثر من 70 شبكة للهاتف بسبب شائعات كاذبة بأن تقنية الهاتف المحمول 5G هي المسؤولة بطريقة أو بأخرى عن الفيروس.