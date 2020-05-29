الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، الجمعة، إنها لم تسجل أي إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي يوم أمس الخميس بعدما كانت قد سجلت حالتين في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد خمس حالات جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم الخميس مقابل 23 حالة في اليوم السابق.

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وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، إن بلاده ستكافح من أجل تحقيق نمو اقتصادي هذا العام للتعافي من تبعات جائحة كورونا لكنه لم يحدد هدفا للنمو.

وأكد أن الصين لا تحتاج لتحفيز ضخم لكن النمو يبقى مهما وستتم زيادة السيولة لأن "الأوضاع الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية"، بحسب رويترز.

وتوقع مستثمرون أن تكشف بكين عن إجراءات تحفيز كبيرة لانتشال ثاني أكبر اقتصاد في العالم من اتجاه هبوط غير مسبوق وشعر البعض بالإحباط من القرار غير المعتاد بعدم تحديد نمو مستهدف.