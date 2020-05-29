شكرا لقرائتكم خبر عن «البطاطس».. حيلة جدية لتخفيف آلام الرقبة والصداع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يعمل الملايين من الأشخاص من منازلهم على أجهزة الكمبيوتر المحمولة في وضعيات غير صحية مما يؤدي إلى الإصابة بآلام في الظهر والرقبة، والصداع النصفي أحياناً، في ظل تفشي حائجة كورونا، وفرض حالة العزل المنزلي ومنع التجول في كثير من البلدان.

وفي هذا السياق، كشف مركز “بيرفكت بالانس” للعلاج الفيزيائي في مدينة لندن، عن حيلة بسيطة يمكن من خلالها تخفيف آلام الرقبة والصداع النصفي باستخدام البطاطس المشوية.

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وقال المدير التنفيذي للمركز، ستيفن ماكيندي: “لقد شهدنا زيادة في عدد العملاء الذين يعانون من مشاكل في العنق والصداع النصفي منذ بدء إجراءات الإغلاق التي تهدف للحد من تفشي فيروس كورونا. عادة ما يخضع المريض لعلاج فيزيائي، إلا أن الكثيرين قد لا يتمكنون من القدوم إلى المركز لذا ننصح باستخدام حيلة بسيطة تخفف من آلام العنق والصداع النصفي”.

وأضاف: “تتمثل هذه الحيلة بوضع حبة بطاطس مشوية أسفل مؤخرة الرأس لمدة خمس دقائق في وضعية الاستلقاء، قبل ترك الرقبة ترتخي وهذا يساعد على ضبط وضعية الرقبة والتخفيف من تشنج عضلاتها”، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية.

وأوضح استطلاع أجرته شركة التأمين الصحي البريطانية “فيتاليتي”، أن 34٪ من العاملين في المملكة المتحدة عانوا من آلام الرقبة ونفس العدد من آلام الكتف في عام 2019.

ونظراً لأن الكثير من الأشخاص يواجهون ظروف عمل غير مثالية في المنزل، يمكن أن تزداد هذه الأرقام بشكل كبير، .