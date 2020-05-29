تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بحبيبات الشوكولاتة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الموز : 3 حبات (مهروس)

- الزبدة : 100 غراماً (مذابة)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- سكر : نصف كوب

- حبيبات الشوكولاتة : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- طحين : كوب ونصف الطريقة: اخفقي البيض مع الفانيلا والسكر والزبدة حتى يصبح المزيج كريمي.

أضيفي الموز واخلطي.

أضيفي الطحين والبيكنج باودر والملح واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة واخلطي.

ادهني قالب كيك مستطيل بالزبدة ورشة طحين وصبي مزيج الكيك فيه.

أدخلي الكيك للفرن على حرارة 180 لمدة 45 دقيقة أو حتى ينضج الكيك ويصبح ذهبي اللون.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليلاً ثم انقليه لطبق التقديم وقطعيه وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا تعرفي علي طريقة اعداد و تحضير المعصوب السعودي بالموز والعسل

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