تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حشوة السمبوسة الهندية

مكوّنات العجينة

كوبان من الطحين.

ماء حسب الحاجة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الملح.



مكوّنات الحشوة

ثلاث حبّات من البطاطا مسلوقات ومهروسات.

ثلاث حبّات من البصل المقطّع.

ثلاثة فصوص من الثوم المقطّع.

حبّتان من الفلفل الأخضر الحارّ والمقطّع.

نصف كوب من حبّات البازيلاء.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الخضراء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

كوبان من الزيت النباتي للقلي.



طريقة التحضير

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نمزج الدقيق، وزيت الزيتون، والماء والملح في وعاء، ونخلطهم جيداً حتّى تتجانس مكوّنات العجينة مع بعضها ونحصل على عجينة طريّة.

نغطّي الوعاء بقطعة من القماش، ونضعه جانباً لمدّة ربع ساعة.

نسخّن الزيت على النار ثمّ نضيف إليه البصل، والبطاطس، والبازيلاء، والثوم، والفلفل الأخضر، والزنجبيل، ثم نقلّب الخليط لمدّة خمسة دقائق.

نضيف الكزبرة، والكاري، والملح إلى الخليط، ونحرّكه جيداً ثمّ نرفع المزيج عن النار ونتركه جانباً حتّى يبرد.

نشكّل العجينة على شكل دوائر، ونحشوها بالحشوة المجهزّة مسبقاً، ثم نطوّي الأطراف على شكل مثلث لكي نغلقها.

نقلي السمبوسة في الزيت لمدةّ ربع ساعة أو حتّى يصبح لونها ذهبيّاً.

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