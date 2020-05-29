تعرفي على طريقة إعداد وتحضير السمك البوري السنجاري

المكوّنات

سمك بوري سنجاري، الكمية حسب الرغبة.

حبة من البصل المقطع إلى حلقات.

حبتان من البندورة المقطعة إلى مكعبات صغيرة.

كأس من الجزر المبشور.

حبتان من الفلفل الأخضر الحلو المقطع إلى مكعبات.

كأس من الكزبرة الخضراء المفرومة.

كأس من الكرفس المفروم.

كأس من الشبت الأخضر المفروم.

كأس من البقدونس المفروم.

كأس من عصير الليمون الحامض.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

ملح طعام حسب الرغبة.

مجموعة من البهارات توضع حسب الرغبة، متمثلة في: الفلفل الأسود، الكمون، الكركم.



طريقة التحضير

نفتح السمك من ظهره، ونغسله جيداً بالماء والملح.

نتبل السمك بالفلفل الأسود والملح والكمون والكركم.

نضع السمك في وعاء ونضع فوقه البندورة والكزبرة والفلفل الحلو والكرفس والبقدونس والشبت وعصير الليمون، ونتركه جانباً لمدة ساعة حتى يمتص السمك التتبيلة.

نسكب ما في الوعاء في صينية موضوع عليها ورق فويل، ونضعها داخل الفرن المشغل على درجة مائة وثمانين درجة مئوية.

نخرج الصينية من الفرن ونقدمها ساخنة مع صحون من السلطات المتنوعة والخبز أو الأرز.

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