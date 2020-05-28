القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الخميس، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ووفاة 3 أشخاص، في تصاعد واضح لوتيرة الوفيات والإصابات في البلاد.
وكشف المدير العام للصحة العمومية في مؤتمر صحفي عن إجراء 287 فحصاً منها 106 فحوص مخبرية.
وسجلت 3 من الإصابات الجديدة في مدينة بنشاب شمال العاصمة، بينما كانت باقي الإصابات في العاصمة نواكشوط.
وأكد المسؤول الموريتاني ارتفاع عدد الإصابات إلى 346 حالة، من بينها 15 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر 54 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.