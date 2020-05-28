54 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الخميس، تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ووفاة 3 أشخاص، في تصاعد واضح لوتيرة الوفيات والإصابات في البلاد.



وكشف المدير العام للصحة العمومية في مؤتمر صحفي عن إجراء 287 فحصاً منها 106 فحوص مخبرية.

وسجلت 3 من الإصابات الجديدة في مدينة بنشاب شمال العاصمة، بينما كانت باقي الإصابات في العاصمة نواكشوط.

وأكد المسؤول الموريتاني ارتفاع عدد الإصابات إلى 346 حالة، من بينها 15 حالة شفاء، و19 حالة وفاة.