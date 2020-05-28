كيف تتعافى من فيروس كورونا في المنزل؟

الراحة والسوائل عنصر أساسي في علاج مرض كوفيد-19، لكنها ليست كافية. هذه بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتتعافى من فيروس كورونا في المنزل.

ويشير التقرير الذي نشر في صحيفة نيويورك تايمز، إلى أنه بمقدور المريض علاج نفسه، حيث يمكن التعافي من معظم حالات كوفيد-19 في المنزل. ولكن إذا أحس المريض بأية بما في ذلك صعوبة في التنفس أو ألم أو ضيق مستمر في الصدر، أو عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظًا أو زرقة في الشفاه أو الوجه فمن الأفضل أن يتوجه المريض إلى المستشفى.

وقال الدكتور بيتر كوهين، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد: "من المرجح أن يصاب مرضى كورونا بضيق في التنفس بعد أربعة إلى ثمانية أيام من ظهور أعراضهم الأولى، لذلك يجب أن يراقبوا أنفسهم جيدا خلال هذا الوقت".

وأشار التقرير إلى أنه إذا أحس المريض بأعراض خفيفة، فيمكن علاج نفسه باستخدام أدوية لتسكين الآلام وخافض حرارة وأدوية تخفيف السعال، مع ضرورة وجود مقياس للحرارة لا يستخدمه غير الشخص المريض، ومقياس التأكسج النبضي، مشددا على أن تناول أي دواء يفترض أن يتم بعد مراجعة طبيب مختص.

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وأضاف أنه يجب على المريض أن يرتاح ويتناول السوائل، ويتجنب الهواء الجاف لأنه يزيد السعال وآلام الصدر، ويفضل الاستحمام بماء ساخن كثيراً.

ويشير بعض المرضى إلى أن تمرينات التنفس (الشهيق وحبس الهواء لخمس ثواني ثم الزفير 5 مرات) تلعب دورا جيدا في عملية الاستشفاء في المنزل. وفي بعض الحالات، قد يصف طبيبك أيضًا جهاز استنشاق ألبوتيرول لتخفيف السعال.

ويوصي الأطباء والمرضى الذين تعافوا من المرض أن يقوم المريض بمراقبة نفسه جيداً، عبر تسجيل درجة الحرارة بانتظام عدة مرات في اليوم وفي أوقات ثابتة، كما يسجل مواقيت تناول الأدوية، أو في حالة ظهور أعراض جديدة.

كما أكد الأطباء على ضرورة الهدوء وعدم الجزع أو التوتر عند المرض بفيروس كورونا، وطالبوا بضرورة الاتصال بالطبيب النفسي عند الحاجة.

وأشار الأطباء إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون من أعراض خفيفة في الأيام القليلة الأولى ثم يمرضون فجأة، ويعاني البعض من الحمى التي ترتفع وتنخفض بشكل متكرر، وقد يعاني البعض الآخر من أعراض طويلة الأمد، لذلك يجب على المريض أن يمنح نفسه الوقت الكافي للراحة.