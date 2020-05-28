تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج الماسالا

المكونات

قرنان من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المفروم.

ملعقة صغيرة من كلٍ من:

حبوب الخردل.

الكمون الصحيح.

الكزبرة الصحيحة

الكركم البودرة.

الملح.

حبتان كبيرتان من البصل المفروم.

ربع كوب من حليب جوز الهند المجفف.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الذرة.

ثلاث حبات كبيرة من الطماطم المقشرة والمفرومة.

كزبرة مفرومة للتزيين.

عودان من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون الطازج.

حبة كبيرة من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر المقطّع إلى مكعبات صغيرة.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

كيلو غرام من الدجاج.

ملعقتان صغيرتان من بهارات الكاري.

كوبان من مرق الدجاج.



طريقة التحضير

تتبيل قطع الدجاج بالقليل من الملح والفلفل الأسود.

تسخين الزيت في قدر متوسط العمق على نار متوسطة ثمّ تقليب شرائح الدجاج بالزيت الساخن إلى أن يصبح لون الشرائح ذهبياً ويجف ماؤها.

رفع قطع الدجاج من القدر ووضعها جانباً ثمّ تشويح الزنجبيل مع الثوم والبصل في نفس القدر مع متابعة التقليب إلى أن يلين البصل.

إضافة الفلفل الأخضرالأحمرالحلو (الرومي) والفلفل الحارإلى الخليط مع متابعة التقليب إلى أن تبدأ رائحة الفلفل بالتصاعد ثمّ إضافة الطماطم، معجون الخردل، الكمون البودرة، الكزبرة البودرة، الكركم، القرفة، البهارات، الملح والفلفل إلى الخليط مع متابعة التقليب على نار عالية إلى أن تلين الخضار.

إضافة حليب جوز الهند المجفف إلى مرق الدجاج وتقليب الخليط بالشوكة إلى أن يذوب الحليب.

سكب الحليب المذاب فوق خليط الخضار ومتابعة التقليب إلى أن يغلي المرق ثم تغطية القدر وخفض الحرارة وترك الخليط على النار إلى أن تتسبك الصلصة.

إضافة قطع الدجاج إلى الصلصة ونصف كمية الكزبرة ثمّ تغطية القدر ومتابعة طهي الماسالا على نار متوسطة لمدة نصف ساعة إلى أن ينضج الدجاج تماماً وتتسبك الصلصة.

سكب الماسالا في طبق تقديم مناسب وتزيينها بالكزبرة ثمّ تقديمها ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز العربي.

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