تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تندوري الدجاج

المكوّنات

مئة وسبعون غراماً من الزّبادي.

ملعقة صغيرة من الكزبرة.

بصلة متوسّطة الحجم ومبشورة.

أربعة فصوص من الثّوم المهروس.

تسعمئة جرام من الدّجاج المغسول والمقطّع الى أربع قطع.

ملعقة كركم صغيرة.

ملعقة خلّ كبيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة شطّة صغيرة.

عصير ليمونة.

ملعقة زيت نباتيّ كبيرة.

ربع ملعقة صغيرة ملّون أحمر الّلون.



طريقة التّحضير

نخلط كلاً من الدّجاج، والعصير، والبصل، والزّبادي، والبهارات، والثّوم، والشّطّة، والملح، والمُلوِّن، والخل.

نضعها في الثلاجة ليلةً كاملة، أو مدّة اثنتي عشرة ساعة.

نضع الدّجاج في صينيّة ثمّ ندخلها الفرن على درجة 180 مئوية مدّة ساعة، ثمّ نخرج الصّينيّة عندما ينضج الدّجاج، ونقدّمها مع الأرز والخبز.

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