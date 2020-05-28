تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز شباتي

المكوّنات

كوبان أو أكثر من دقيق القمح، أو أيّ نوع من الدقيق تفضّلينه.

ربع كوب من أيّ نوعٍ من الزّيوت (الزّبدة، وزيت الزّيتون، والزّيت النّباتي)

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء فاتر يكفي لعمليّة العجن.

يمكنك إضافة ملعقة من الكمّون أو البصل الأخضر المفروم، أو الشّطة الحارّة المجفّفة والمطحونة.



طريقة التحضير

أضيفي كميّة الدّقيق في وعاءٍ مجوّف، ثمّ أضيفي الملح (يمكنكِ إضافة الكمّون أو البصل الأخضر في هذه الخطوة إن رغبتِ).

أضيفي كميّة الزّيت وقلبي الدّقيق حتّى يتشبّع منه جيّداً.

أضيفي الماء رويداً رويداً، ويتمّ العجن بواسطة اليدين للحصول على عجينةٍ ملساءٍ سلسة، كما يجب أن تكون العجينة رطبة وسلسة وطرية، وليست متماسكة كثيراً وصلبة.

كوّري العجينة واتركيها حتى ترتاح مدة خمس عشرة دقيقة تقريباً قبل المباشرة في إعدادها.

قطعي العجينة إلى كراتٍ متوسطة الحجم، وضعيها جانباً إلى حين إنهاء الكمية بكاملها.

حضّري صاج الخبز، وإن لم يتوفّر لديكِ يمكنكِ استخدام مقلاة كبيرة غير لاصقة، سخّني الصّاج أو المقلاة قبل البدء بمرحلة الخبز.

على سطحٍ مستوٍ افردي قطع العجين بواسطة النّشابة أو المرق لتحصلي على أرغفةٍ دائريّة الشكل وقليلة السّماكة ومتساوية الحجم.

ضعي رغيف الخبز على الصّاج أو المقلاة، واتركية لدقائق حتى يتحمص ثمّ اقلبيه على الجهة الأخرى حتى يتحمص ويصبح بنيّ اللون، باستخدام ملقط أزيلي الرغيف من المقلاة وضعيه على لهب الغاز مباشرة حتى ينفخ لثوانٍ فقط.

أتمّي خبز جميع الأرغفة حتّى تنهي الكميّة كاملةً، ثمّ احفظيها عندما تبرد.

لا يفضّل إعداد كميّاتٍ كبيرةٍ من خبز الشّباتي؛ لأنّ وضع هذا النّوع من الخبز في البرّاد قد يؤدّي إلى جفافه أو تكسّره لأنّه من أنواع العجائن غير المخمّرة.

قدّمي خبز الشّباتي ساخناً مع اليخنات وأطباق الحساء المتنوّعة ومع وجبات الإفطار.

يمكنك دهن وجهه بالقليل من الزبدة المخلوطة بالثوم المهروس والكزبرة المفرومة فرماً ناعماً لإعطاء الخبز نكهة مميزة.

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