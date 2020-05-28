تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز البوري

القاهرة - لايف ستايل المقادير كوبان طحين.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة باكينج باودر.

ملعقة زيت نباتي.

ثلاثة أرباع الكوب ماء، ويتم إضافته بشكل تدريجي.



طريقة التحضير تخلط جميع مكونات العجينة معاً، وتترك لترتاح مدة عشرين دقيقة.

تقطّع العجينة إلى دوائر، وتُرق بسمك سنتيمتر واحد تقريباً.

تقلى العجينة المرقوقة بزيت غزير وساخن، مع مراعاة وضع كمية من الزيت على الجهة العليا للعجينة، وإزالتها من الزيت عندما تكتسب اللون الأحمر، وبعدها يكون خبز البوري الهندي جاهزاً. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي طريقة إعداد وتحضير إيدام هندي بالدجاج والبطاطس تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير سلطة الكسكس مع دجاج

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