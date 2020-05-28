تعرفي على طريقة إعداد وتحضير خبز الشراك

المكوّنات

كيلو من طحين القمح.

ملح.

ثلاث كؤوس من الماء أو حسب الحاجة.



طريقة التحضير

عندما نبدأ بالعجن نضع أكثر من نصف كميّة الماء الموجودة لدينا.

يجب أن نقوم بعملية العجن لأطول فترة ممكنة؛ حيث تتراوح مدّة العجن ما بين نصف ساعة إلى خمسٍ وأربعين دقيقة.

بين الحين والآخر أثناء العجن نضع القليل من الماء، ونعجن بشكلٍ جيّد؛ فالعجينة تحتاج إلى عجن ممتاز لأن الشيء الأساسي الذي يعتمد عليه الخبز هو العجينة.

نترك العجينة حتى ترتاح وتتخمّر لمدة ساعتين على الأقل، وحتى إنّه يمكن تحضير العجينة قبل يوم والبدء بتشكيلها في اليوم التالي.

بعد أن تكون العجينة تخمّرت، نقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة.

نكوّر العجينة إلى كرات متساوية ذات حجم مناسب، وذلك باستعمال القليل من الطحين.

نقوم بتغطيتها بقطعة قماش وقطعة نايلون، وذلك من أجل ألّا يتسرّب إليها الهواء فتنشف وتنتزع.

نترك العجينة المكوّرة لترتاح مدّة نصف ساعة أو أكثر.

نحضر الصاج المخصّص للخبز ونقوم بالخبز عليه؛ لأنّ هذا النوع من الخبز يخبز على الصاج، ولكن بإمكاننا استبدال الصاج في حال عدم تواجده بمقلاة، وذلك بقلبها؛ حيث تكون من الأسفل بنفس شكل الصاج، ونقوم بوضعها على النار بشكلٍ مقلوب.

نقوم بطرق العجينة بأصابع اليد، وبين الحين والآخر نقلّبها، ونضع تحتها القليل من الطحين، ونقوم بتحريك الرغيف بين يدينا حتى يصبح رقيقاً جداً، وهذه الحركة معروفةٌ لدى الجميع، وبعد ذلك نضعه على الصاج, وعند وضعه على الصاج نفرده من جميع الجهات بالشكل الجيّد والمناسب.

نترك الخبز حتى يتحمّر من جميع الجهات.

نضع على وجه الرغيف سمسم وحبّة البركة.

بعد أن ينضج خبز الشراك نستطيع من خلاله صناعة الوجبات المتنوّعة.

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