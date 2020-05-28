تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قوارب البطاطس

المقادير:

1 كيلو بطاطا حبات كبيرة.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات مشكلة.

3 حبات جزر.

كيس بازيلاء.

بصل.

فلفل ألوان.

زيت نباتي.

جبنة موزاريلا.



طريقة التحضير

نقوم بغسل البطاطا جيداً وتقشيرها ونقوم بقسمها من النصف من الجزء الطويل، ونقوم بتفريغها من الداخل باستخدام ملعقة أو أي أداة مناسبة ونقوم بقليها بالزيت ومن ثم نضعها جانباً، ثم نحضر قدر ونضع فيها الزيت ثم نفرم رأس بصل فرماً ناعماً ونقلبه بالزيت ونضع عليه البازيلاء ونستمر بالتقليب ونضع عليه الجزر المقشر والمقطع إلى قطع صغيرة ثم الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة ونقطع الفلفل الألوان قطع صغيرة ونضعها عليهم ونستمر بالتقليب حتى تذبل جميع الخضار، ثم نقوم بحشي قطع البطاطا من خلطة الخضار حتى تنتهي الكمية ثم نضع قطع البطاطا في صينية بجانب بعضها البعض ونضع عليها البشاميل وجبنة الموزاريلا وبعد ذلك نضع صينية البطاطا في الفرن إلى أن يحمر وجهها وتذوب الجبنة عليها، وتقدم في طبق التقديم بجانب الشوربة والسلطة.



لإعداد البشاميل

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ملعقة زبدة كبيرة.

4 ملاعق كبيرة طحين.

3 أكواب حليب سائل.

1 كوب كريمة.

1 مكعب مرق الدجاج.

ملح.

فلفل أبيض.

طريقة تحضير: نضع الزبدة في قدر ونضع فوقها الطحين ونقلبها جيداً ومن ثم نضع الحليب فوقها ونستمر بالتحريك باستخدام مضرب شبك يدوي، ونضع عليه مكعب المرق والملح والفلفل الأبيض ونستمر بالتحريك إلى أن يجمد الخليط.

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