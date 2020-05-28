5 فوائد غير متوقعة لـ الكرز منها فيتامين سي

يحتوي كوب واحد من عصير الكرز على أقل من 100 سعر حراري و15٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي ويعزز مناعة الجسم وقدم موقع health ، فوائد الكرز الصحية:

الكرز مليء بمضادات الأكسدة

الكرز هو مصدر قوي لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات ويعمل على إبطاء الشيخوخة ودرء الأمراض المزمنة بما في ذلك أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر والسكري والسمنة.

تحمي من مرض السكري

يساعد تأثير الكرز المضاد للالتهابات في الحفاظ على صحة جسمك ولكن ما هو أكثر من ذلك ويحتل مرتبة أقل من العديد من الفواكه في مؤشر نسبة السكر في الدم وهذا يعني أنها لا تؤدي إلى ارتفاعات أو انخفاض في مستوى السكر في الدم.

يعزز النوم الصحي

يحتوي الكرز على الميلاتونين وهو هرمون يساعد على التحكم في دورات النوم والاستيقاظ ووجدت دراسة أجريت على الرجال والنساء أن الأشخاص الذين يتناولون الكرز يستطيعون النوم بفترات صحية.

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يمكن أن توفر تخفيف التهاب المفاصل

اقترحت العديد من الدراسات أن استهلاك الكرز مفيد لمن يعانون من هشاشة العظام وقد يساعد دمج الكرز أو عصير الكرز 100٪ بانتظام في وجبتك أو وجباتك الخفيفة في تخفيف ألم المفاصل.



تقلل من خطر هجمات النقرس

يعاني أكثر من ثمانية ملايين بالغ في الولايات المتحدة من النقرس ويحدث التهاب المفاصل الالتهابي هذا عندما يتبلور حمض اليوريك داخل المفاصل ، مما يسبب ألمًا شديدًا وتورمًا وفي إحدى الدراسات أظهر مرضى النقرس الذين استهلكوا الكرز لمدة يومين فقط خطرًا بنسبة 35 ٪ من هجمات النقرس مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا الكرز.

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