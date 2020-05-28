شاهد فوائد تناول كوب من الأناناس بشكل يومي

تحتوي فاكهة الأناناس على مركبات مفيدة مثل البروميلين والمواد المغذية الأخرى التي تعطي الفاكهة فوائدها الصحية، ويحصل الجسم على العديد من فوائد عند تناول الأناناس بشكل مستمر..

ووفقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم افضل فوائد الأناناس...



- يدعم الجهاز المناعي

يحتوي الأناناس على كمية جيدة من فيتامين سي ، وهو مضاد للأكسدة قابل للذوبان في الماء معروف بتعزيز جهاز المناعة لديك من المعروف أن وجود إنزيمات مثل البروميلين يقوي المناعة ضد الإصابة بنزلات البرد والالتهابات، وأظهرت دراسة فعالية الأناناس المعلب على أطفال المدارس وكيف أنها ساعدتهم على تطوير مناعة ضد عدد قليل من الالتهابات البكتيرية والفيروسية .

- يسهل الهضم

يحتوي الأناناس على ألياف غذائية تخفف الهضم والمشاكل الأخرى المتعلقة بالمعدة وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية ، يساعد إنزيم البروميلين على تكسير البروتين الذي يساعد في عملية الهضم، ويعمل بروميلين عن طريق تحطيم جزيئات البروتين في كتل البناء الخاصة بها ، مثل الببتيدات الصغيرة والأحماض الأمينية .

- يقوي العظام

يحتوي الأناناس على كميات كبيرة من الكالسيوم وكميات ضئيلة من المنغنيز ، وكلاهما من المعادن الضرورية للحفاظ على العظام القوية والأنسجة الضامة الصحية ، وفقًا للمعهد الوطني للصحة يمنع الكالسيوم هشاشة العظام ويقلل الأعراض عن طريق تحسين كثافة العظام والمعادن بشكل عام .

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