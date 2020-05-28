تعرف على بعض الطرق البسيطة لعلاج الكحة الجافة

الكحة الجافة تؤثر بشكل سلبي على التنفس ومن الممكن أن تؤثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي وعرض موقع health وسائل لعلاج الكحة الجافة.

حمض ارتجاع

ستأخذ دواء لتحييد إنتاج الأحماض أو تقليله أو منعه وتشمل أدوية الارتجاع:

مضادات الحموضة

حاصرات مستقبلات H2

مثبطات مضخة البروتون

الربو

يمكن أن تشمل الأدوية المستخدمة لعلاج الربو المنشطات وموسعات الشعب الهوائية التي تتطلب وصفة طبية وتعمل هذه الأدوية على تقليل التورم في الشعب الهوائية وتوسيع ممرات الهواء الضيقة لمساعدتك على التنفس بسهولة أكبر وقد تحتاج إلى تناولها كل يوم على المدى الطويل، لمنع نوبات الربو أو حسب الحاجة لوقف النوبات عند حدوثها.

التهاب الشعب الهوائية المزمن

تستخدم موسعات الشعب الهوائية والستيرويدات المستنشقة لعلاج التهاب الشعب الهوائية المزمن وأشكال أخرى من مرض الانسداد الرئوي المزمن وعلاج الكحة الناسفة التي تؤثر على الرئتين.

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الالتهابات

يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في علاج الالتهاب الرئوي أو الالتهابات البكتيرية الأخرى والكحة الجافة.

التنقيط الأنفي

يمكن لمضادات الاحتقان ومضادات الهيستامين والبخاخات الأنفية الستيرويد أن تمنع استجابة الحساسية التي تسبب إنتاج المخاط وتساعد على تقليل التورم في الممرات الأنفية.

طرق إضافية لإدارة أعراضك

يمكنك السيطرة على الكخة الجافة من هلال مثبط الكحة والادوية اللازمة وغالبًا ما تحتوي أدوية السعال التقليدية الأخرى على الكودايين المخدر أو الهيدروكودون وعلى الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن تساعد في تهدئة السعال لديك ، إلا أنها تسبب أيضًا النعاس وقد تتشكل عادة.

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