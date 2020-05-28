تعرف على أفضل 6 عصائر لتخفيف آلام الدورة الشهرية

يهدف اليوم العالمي للنظافة خلال الدورة الشهرية ، خلق الوعي حول أهمية المرأة في الحفاظ على النظافة أثناء الحيض.. نناقش أفضل العصائر التي تخفف لآلام الدورة الشهرية.

هناك العديد من النساء والفتيات الصغيرات اللواتي ربما لم يواجهن الكثير من مشكلة الدورة الشهرية. ولكن ، هناك أيضًا نساء لديهن تجارب رهيبة بشأن الحيض مؤلمة للغاية وغير مريحة .

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير ،عن أفضل 6 عصائر لتخفيف آلام الدورة الشهرية .

1. عصير التفاح والكرفس والزنجبيل والبقدونس :

من المعروف أن هذه المكونات عند مزجها معًا تنتج خصوبة بسبب المعادن التي تحتوي عليها. كما أنه غني بالحديد والكالسيوم ونسبة عالية من القلوية ، يساعد هذا العصير على تغذية الجهاز التناسلي والحفاظ على صحة خلاياك. طريقة الصنع: في الخلاط ، أضيفي سيقان الكرفس ، تفاحة ، نصف بوصة من الزنجبيل ، وحفنة من البقدونس.

2. عصير أناناس و جزر :

يمكن أن يساعد الأناناس على التخلص من تقلصات الدورة الشهرية بسبب الكمية العالية من البروملين ، وهو إنزيم معروف بآلام العضلات المهدئة. من ناحية أخرى ، يمكن أن يساعد الجزر في تنظيم تدفق الدم ، ويخفف من آلام الدورة الشهرية ، ويقلل من التعب خلال تلك الأيام المؤلمة. طريقة التحضير : في الخلاط أضف 1-2 كوب من الأناناس الطازج و 2 جزر كبير.

3. الشمندر الكرفس التفاح وعصير الخيار :

خلال أيام الفترة ، قد تصبح بطيئًا ومتعبًا ، مما يجعل المهام والمهام اليومية في العمل تبدو صعبة. هذا العصير عالي الطاقة الذي يتضمن مكونات مثل الشمندر والكرفس والتفاح والخيار يمكن أن يزيد من مستويات طاقتك ويبقيك مشحونًا طوال اليوم.

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4. التوت وعصير البطيخ :

التوت البري والبطيخ مفيدان أيضًا لتقليل تقلصات الدورة الشهرية. التوت الأزرق غني بمضادات الأكسدة والألياف المفيدة للنساء لأن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم وتطرد السموم. يساعد البطيخ على تقليل احتباس الماء والتخلص من السوائل الزائدة من الجسم أيضًا.

5.عصير التفاح والبرتقال :

يساعد شرب عصير التفاح والبرتقال قبل الدورة الشهرية على علاج الانتفاخ وتحسين عملية الهضم وتجعلك تشعرين بالنشاط. تناول هذا العصير سيساعد على منع الاكتئاب والقلق. سيمنع أيضًا ظهور حب الشباب المرتبط بدورات الحيض. طريقة الصنع: في الخلاط ، أضف البرتقال متوسط ​​الحجم والتفاح متوسط ​​الحجم.

6. الشمندر وعصير البرتقال

النساء اللاتي يعانين من التعب والإرهاق أثناء دورات الطمث ، والشمندر والبرتقال معًا ، يصنعون لهم عصيرًا مثاليًا. كما أنه يمنع العلامات النفسية المختلفة لاضطرابات الدورة الشهرية مثل أعراض القلق والتوتر والاكتئاب والتهيج. طريقة التحضير : في الخلاط ، ضيفي شمندر متوسط ​​الحجم وبرتقال متوسط ​​الحجم ونصف ليمونة حسب الرغبة.

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