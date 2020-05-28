تعرف على بعض الأطعمة التي تدمر الجهاز المناعي

الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك هو واحد من أهم الأشياء المؤثرة التي يمكنك القيام بها الآن في ظل استمرار جائحة فيروسات التاجية فتعزيز المناعة ضروري لمحافحة الفيروسات وعرض موقع health أطعمة تضر بالجهاز المناعي يجب تجنبها:

الإفراط في تناول الملح

قد تربط الصوديوم الزائد بمشاكل مثل احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم ولكن دراسة جديدة من المستشفى الجامعي في بون أجريت على كل من البشر والفئران خلصت إلى أن الإفراط في الملح قد يؤدي إلى نقص المناعة ووجد الباحثون أنه عندما تفرز الكلى الصوديوم الزائد، يحدث تأثير الدومينو الذي يقلل من قدرة الجسم على مكافحة الالتهابات البكتيرية.



تناول السكر الزائد

يعد تقليل السكر المضاف الزائد فكرة ذكية لعدد من الأسباب ، بما في ذلك الصحة العقلية الجيدة كما أنه مفيد للدعم المناعي.

وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أنه بعد الصيام بين عشية وضحاها ، غذى البشر 100 غرام من السكر انخفاضًا في قدرة الخلايا المناعية على ابتلاع البكتيريا تم العثور على أكبر الآثار بعد ساعة واحدة وساعتين ، لكنها استمرت لمدة تصل إلى خمس ساعات.

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عدم تناول ما يكفي من الخضار الأخضر

إن تناول طبق من الخضار يوميًا يوفر العديد من الفوائد الصحية ولكن الخضار الخضراء قد تكون مفيدة بشكل خاص للمناعة وتوفر هذه النباتات المغذيات الرئيسية المعروفة للمساعدة في وظائف المناعة ، بما في ذلك الفيتامينات A و C ، بالإضافة إلى حمض الفوليك، ويقدم الخضر أيضًا مركبات نشطة بيولوجيًا تطلق إشارة كيميائية تعمل على تحسين المناعة في الأمعاء ، وهو موقع 70-80 ٪ من الخلايا المناعية.

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