صحة ورشاقة

شركة بريطانية تخطط لإنتاج مليار جرعة من مساعد للقاح كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تخطط لإنتاج مليار جرعة من مساعد للقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة جلاكسو البريطانية لإنتاج مليار جرعة من مساعد اللقاح، وهو معزز يمكن أن يساعد أي نوع من اللقاحات لدعم التحصين ضد جائحة وباء فيروس كورونا وذلك العام المقبل، وفقا لتقرير لوكاله بلومبرج.

بريطانيا

وقالت جلاكسو في بيان لها اليوم الخميس إن المساعد يمكن أن يقلل من كمية اللقاح المطلوبة لكل جرعة ، مما يسمح بتحصين المزيد من الناس ، وخلق مناعة طويلة الأمد، ووافقت شركة الأدوية البريطانية في أبريل على تقديم تقنيتها للمساعدة في تطوير لقاح تجريبي مع شركة الأدوية الفرنسية سانوفي.

جلاكسو هي من بين عشرات الشركات التي تبحث عن لقاح ، يُنظر إليه على أنه مفتاح وقف الوباء وإعادة فتح الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بعد أن ارتفع عدد القتلى في العالم إلى أكثر من 350ألف.

ووفقا لتقرير "بلومبرج" قالت الشركة والتي مقرها لندن إنها تخطط لجعل المساعد في مواقع في أوروبا وكندا والولايات المتحدة ، وقد بدأت في التصنيع بعد مراجعة شبكة التوريد الخاصة بها وإيجاد أن بإمكانها زيادة السعة.

Advertisements

eb912be932.jpg

قالت الرئيسة التنفيذية إيما والمسلي الشهر الماضي إن الهدف من اتفاقية سانوفي هو جعل مئات الملايين من الجرعات سنويا بحلول نهاية العام المقبل وبالتعاون مع الائتلاف من أجل ابتكارات التأهب للوباء ، وافقت Glaxo أيضًا على مشاركة خبرتها مع مطوري اللقاحات الآخرين ، بدءًا من جامعة كوينزلاند في أستراليا، وقال روجر كونور رئيس عملية لقاحات جلاكسو في البيان "ستحتاج أكثر من لقاح واحد لمواجهة هذا الوباء العالمي."

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة بريطانية تخطط لإنتاج مليار جرعة من مساعد للقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا