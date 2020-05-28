شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة صينية: الهند تنتج 70% من هيدروكسى كلوروكين بالعالم وتصر على استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من صدور قرار منظمة الصحة العالمية بوقف استخدام عقار الهيدروكسى كلوروكين لعلاج مصابى فيروس كورونا نتيجة لآثاره الجنبية الخطيرة أصر المجلس الهندى للبحوث الطبية على أن الدواء مفيد كإجراء وقائى، خاصة أن الهند أكبر منتج للعقار فى العالم.

ووفقا لتقرير لصحيفة south china post الصينية تستمر الحكومة الهندية فى إعطاء عقار هيدروكسى كلوروكوين المضاد للملاريا للعاملين فى مجال الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس التاجى كورونا، على الرغم من مخاوف السلامة التى دفعت منظمة الصحة العالمية إلى إيقاف تجربة الدواء على نطاق واسع مؤقتًا.

ووفقا للتقرير قال العلماء فى المجلس الهندى للأبحاث الطبية، الهيئة التى تقود معركة الفيروس التاجى فى الهند، إن دراساتهم أظهرت بشكل قاطع أن الدواء المعروف باسم HCQ يساعد على منع العدوى بين العاملين فى مجال الرعاية الصحية المعرضين للإصابة بفيروس كورونا، وقد أجرى المجلس الهندى للأبحاث الطبية ثلاث دراسات، شملت مجموعات ضابطة تضم ما بين 330 و1300 شخص، حيث أخذ موظفو الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية الدواء كإجراء وقائى.

وأوضح الدكتور سومان كانونجو ، كبير علماء الأوبئة بالمركز الدولى للأبحاث الطبية، أنه تم إجراء مزيد من الأبحاث على مجموعة مراقبة تضم 1500 من العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وأن نتائج الدراسات ستنشر فى غضون شهر، مشددا على أن المجلس الهندى للأبحاث الطبية أوصى بضرورة تناول الدواء كإجراء وقائى، ما يشير بشكل غير مباشر إلى أنه لم يوصى به كعلاج لفيروس كورونا.

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وأصبح دواء هيدروكسى كلوروكين مثيرًا للجدل بشكل متزايد بعد أن وجدت دراسة أجرتها مجلة لانسيت الطبية أنه زاد من فرص الوفاة وعدم انتظام ضربات القلب لدى المرضى عند استخدامه للعلاج بدلاً من منع كوفيد 19.

كان بحث لانسيت أكبر دراسة عن هيدروكسى كلوروكين حتى الآن، واستند إلى أكثر من 96 ألف عينة من خمس قارات، ودفعت منظمة الصحة العالمية إلى وقف "تجربة التضامن" العالمية التى كان هيدروكسى كلوروكين فيها واحدًا من أربع مجموعات أدوية يتم اختبارها ضد الفيروس.

وتنتج الهند نحو 70% من هيدروكسى كلوروكين فى العالم وتصدر الدواء لعشرات البلدان فى مختلف القارات، فى أوائل أبريل، وبلغ مخزونها من الدواء 1.5 مليون قرص، وقدمت الحكومة الهندية طلبًا لشراء 250 مليون قرص.

وتخطط نيودلهى لإرسال الدواء إلى 76 دولة 47 منها فى أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبى وأمريكا اللاتينية كشكل من أشكال المساعدة، وقد تلقت 24 دولة بالفعل هذه الإمدادات، ويستهلك الهنود نحو مليونى قرص هيدروكسى كلوروكين كل شهر لعلاج الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدى.