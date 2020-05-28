شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. هذا ما يكشفه تحليل السائل المنوى عن صحتك الإنجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تؤدي مشاكل خصوبة الرجال دورًا فيما يصل إلى نصف جميع حالات العقم، وبما أن العقم عند الرجل غالبًا ما يكون بسبب انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية، فإن أحد الاختبارات الأولى التي سيطلبها طبيبك على الأرجح هو تحليل السائل المنوي، فماذا يخبرك هذا التحليل عن صحتك الإنجابية.. هذا ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاَ لموقع "webmd".

من أجل اختبار السائل المنوي، سيطلب منك طبيبك تقديم عينة من السائل المنوي للحصول على أدق النتائج، سيرغب طبيبك في اختبار أكثر من عينة واحدة، ستحتاج إلى تقديم عينة أخرى في غضون 2 إلى 3 أسابيع، وذلك لأن عينات السائل المنوي من نفس الرجل يمكن أن تختلف، بل قد تحتاج إلى تقديم من 2 إلى 3 عينات على مدى ثلاثة أشهر.



تحليل السائل المنوى

ما يخبرك به تحليل السائل المنوي

بمجرد أن يحصل المختبر على عينة السائل المنوي، فسوف ينظر إليها تحت المجهر ويتم تحديد ما يلي:

-كم عدد الحيوانات المنوية (التركيز)، وعدد الحيوانات المنوية الطبيعي هو 15 مليون نطفة لكل مليلتر من السائل المنوي، يعتبر عدد الحيوانات المنوية منخفضًا إذا كان أقل من ذلك.

-كيف يتحرك الحيوان المنوي (الحركة)، سوف ينظر طبيبك في عدد الحيوانات المنوية التي تتحرك وهل تتحرك بشكل جيد، من الناحية المثالية ، يجب أن تكون 50٪ أو أكثر من عينة الحيوانات المنوية نشطة.

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- شكل الحيوان المنوي، يؤثر حجم وشكل الحيوانات المنوية على قدرتها على تخصيب البويضة، يحتوي السائل المنوي العادي على 4٪ على الأقل من الحيوانات المنوية ذات الشكل الطبيعي.



السائل المنوى

بالإضافة إلى تحليل الحيوانات المنوية، سيكتشف طبيبك أيضًا تفاصيل أخرى من عينتك ، بما في ذلك ما يلي:

-كمية السائل المنوى سوف يلاحظ كمية السائل المنوي التي تمكنت من توفيرها لعينتك، الكمية الطبيعية هي 1.5 مل على الأقل ، أو حوالي نصف ملعقة صغيرة، إذا كانت عينتك أقل من ذلك ، فقد يعني ذلك أن الحويصلات المنوية لا تنتج ما يكفي من السوائل أو مسدودة أو قد تكون لديك أيضًا مشكلة في البروستاتا.التركيب الكيميائي، يقيس مستوى الأس الهيدروجيني حموضة السائل المنوي، والرقم الهيدروجيني العادي بين 7.1 و 8.0. انخفاض مستوى الأس الهيدروجيني يعني وجود السائل المنوي الحمضي، ارتفاع درجة الحموضة يعني أنها قلوية. يمكن أن يؤثر الرقم الهيدروجيني غير الطبيعي على صحة الحيوانات المنوية ومدى تحركها.

-وقت التميع، يخرج السائل المنوي الطبيعي بشكل كثيف أثناء القذف، يقيس وقت التميع الوقت الذي يستغرقه قبل أن يصبح سائلاً. يجب أن يستغرق حوالي 20 دقيقة. إذا استغرق وقتك وقتًا أطول، أو لم يصبح سائلًا على الإطلاق، فقد يعني ذلك وجود مشكلة.

-مستوى الفركتوز، إذا لم يجد طبيبك أي حيوان منوي في تحليل السائل المنوي، فمن المحتمل أن يقوم بفحصه بحثًا عن الفركتوز المنوي الذي تنتجه الحويصلات المنوية، المستويات المنخفضة ، أو عدم وجود الفركتوز ، يمكن أن يعني أن لديك انسداد.

-إذا كانت نتائج تحليل السائل المنوي لديك غير طبيعية ، فمن المحتمل أن يرغب طبيبك في إجراء اختبارات أخرى لمعرفة مشكلة الخصوبة الخاصة بك.