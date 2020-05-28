حالة وفاة و64 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

سجلت إسرائيل 64 إصابات جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 16872 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان انه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 284 حالة.

وأضافت وزارة الصحة إن 37 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة وإن 35 في حالة متوسطة في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

وبحسب وزارة الصحة فإن 36 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس.

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ولفتت وزارة الصحة إلى أن 14679 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 1909 حالة.

وهذا أعلى عدد من المصابين بالفيروس منذ عدة أسابيع.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت مؤخرا بشكل كبير من القيود التي كانت فرضتها مارس الماضي مع بدء انتشار الفيروس في إسرائيل.

والخميس، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين في بيان: "مع افتتاح المرافق والنشاط الإقتصادي نرى انخفاضا وتراخيا في التزام المواطنين بالتعليمات. لكي لا نواجه موجة ثانية من الكورونا ونعود للحجر الصحي، على كل مواطني إسرائيل تحمّل المسؤولية حيال ذلك. ضعوا الكمامات، حافظوا على التباعد وعلى النظافة. لأنه ان لم نكن على ما يرام ونلتزم بالتعليمات سنكون بالحجر الصحي".