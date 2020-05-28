"الوزراء" المصري: معاملة ضحايا كورونا من الأطقم الطبية كالشهداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خطوة لحل أزمة نقابة الأطباء المصرية أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، استجابته لمطالب الأطباء، ومعاملة ضحايا الأطقم الطبية من مصابي كورونا (كوفيد-١٩) معاملة الشهداء.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء دكتور حسن خيري، الخميس، بحضور مستشار الرئيس للصحة والوقاية دكتور عوض تاج الدين لاستعراض مستجدات الوضع فى أزمة كورونا وعرض المشاكل التى تواجه الأطباء وبحث سبل حماية الطواقم الطبي.





وفي بيان لها مساء الخميس، أوضحت نقابة الأطباء أن رئيس الوزراء أكد خلال اللقاء أنه "لا خلاف على اعتبار ضحايا الأطقم الطبية شهداء وأن صندوق مخاطر أ عضاء المهن الطبية الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى سيتكفل بهذا الأمر".

وأكد رئيس الوزراء على توسيع إجراء تحاليل الـ"بي سي آر" للطواقم الطبية فوراً وكذلك تنفيذ القرار السابق بتخصيص اماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى.

وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية أكد رئيس الوزراء على "توفرها فى المستشفيات والمديريات"، مشيرا إلى أنها "أزمة روتين وسلوكيات وسيتم تغيير هذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومى".

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وعما يستجد من مشكلات على أرض الواقع أكد رئيس الوزراء على استعداده للتدخل شخصيا لحل كل شكوى ترسلها له نقابة الأطباء من خلال قناة تواصل مع النقابة لحل أى أزمة فورا.

وكان نقيب الأطباء، عرض خلال اللقاء، أهم الأزمات التي يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا، وهو ما تمت الاستجابة له من قبل الحكومة المصرية.

بدورها، قالت أمين نقابة أطباء القاهرة دكتورة شيرين غالب لـ"الخليج 365" إن لقاء الخميس الذي جمع رئيس الوزراء بنقيب الأطباء جاء كرد واضح أن الحكومة والأطباء يدا واحدة في مواجهة فيروس كورونا، وتدحض كل الأكاذيب المتعلقة بوجود خلاف بين قطاع الأطباء وبين الدولة المصرية.

وأضافت المسؤولة: "مخرجات اللقاء أسعدت قطاع الأطباء، لأن الرئيس ورئيس الوزراء متفهمين لمطالبنا، وحريصين على سماعها، وهو ما أكدته مخرجات اللقاء التي عبرت عن استجابة واسعة لجميع المطالب".

وأشادت "غالب" بقرار عمل مسحات المخالطين للأطباء ومعاملة ضحايا الأطقم الطبية كشهداء، مشددة على أن القرارت عكست تقدير الدولة للجيش الأبيض.

ووفق آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة المصرية الاثنين الماضي، بلغ إجمالي عدد إصابات الأطقم الطبية، 291 مصابا بينهم 69 طبيبا، ووفاة 11 منذ بداية الجائحة.