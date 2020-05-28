مصرع مسؤول بـ"الصحة اليمنية" غرقا.. وارتفاع وفيات كورونا لـ58

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء الخميس، مصرع أحد أبرز مسؤوليها الفاعلين في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أثناء أداء واجبه شرقي البلاد، فيما كشفت عن ارتفاع الوفيات جراء الفيروس إلى 58 منذ بداية تفشي الوباء في 10 أبريل/نيسان الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان نعي، إن الدكتور رياض الجريري، وكيل الوزارة ومدير مكتبها في حضرموت، توفي إثر تعرضه لحادث مؤسف بغرق سيارته في مياه السيول وهو يؤدي واجبه.

واعتبرت الوزارة، رحيل الجريري، بأنه خسارة كبيرة للقطاع الصحي في اليمن بشكل عام في هذا الظرف الحساس، وسيترك فراغاً كبيراً، إذ كانت له بصمات إنسانية ووطنية تجلّت مؤخراً في تصدره لجهود مكافحة كورونا.





وقال مصدر طبي لـ"الخليج 365" إن السيول التي تدفقت في حضرموت جراء المنخفض الجوي، جرفت سيارة الجريري أثناء مرورها في وادي عُرف بالشحر.

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ووفقاً للمصدر، فقد تم إسعافه إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الشحر، لكنه فارق الحياة بعد وصوله بلحظات.





وفي السياق، أعلنت لجنة مواجهة فيروس كورونا، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات باليمن، إلى 58 بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وأشارت اللجنة إلى أنها سجلت 22 إصابة جديدة بينها 4 وفيات، في محافظات حضرموت ولحج وشبوة وتعز وأبين، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 278.

وفيما يخص حالات التعافي، ارتفع العدد إلى 11 بعد تسجيل حالة تعافي واحدة بحضرموت.