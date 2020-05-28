إصابة واحدة بكورونا في فلسطين.. والإجمالي 615 حالة

سجلت فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 615 حالة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية د.مي الكيلة في بيان إنه تم "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت أولا لشاب 36 عاما مخالط لمصاب سابق، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 615 حالة".

وبيت اولا هي بلدة فلسطينية في جنوبي الضفة الغربية.

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وكانت د.الكيلة أعلنت في وقت سابق تسجيل إصابة جديدة في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، لمواطن كان يعمل داخل الخط الأخضر والضفة الغربية، وجرى إدخاله إلى العناية المكثفة.

وكانت السلطة الفلسطينية شرعت منذ الثلاثاء بالتخفيف من قيود فرضتها في الشهرين الماضيين على الحركة.

ولفتت د.الكيلة إلى أنه "بسبب انحسار الجائحة وهبوط منحنى الإصابات فقد أوصت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتخفيف الإجراءات والتسهيل على المواطنين، والعودة إلى الحياة الطبيعية بحذر وفق إجراءات الوقاية والسلامة، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

وطبقا لمعطيات وزارة الصحة فقد بلغت عدد حالات التعافي 483 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 5 منذ ظهور كورونا في الأراضي الفلسطينية في مارس الماضي.