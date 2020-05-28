شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخميرة يوميًا

ربما تكون قد شاهدت عددًا كبيرًا من الوصفات العصرية التي تتطلب خميرة غذائية مثل جبن الكاجو وهريس القرنبيط ورقائق الكالي والبيستو النباتي التي تساعد على حل العديد من المشاكل الصحية.

ووفقا لموقع health تزرع خلايا الخميرة باستخدام السكر مثل دبس السكر أو البنجر ثم يتم تعطيلها بالحرارة والمجففة والمتفتتة، وتحتوي الخميرة الغذائية المدعمة وهي الشكل الأكثر استخدامًا على مغذيات إضافية، ويضيف هذا المنتج النباتي الخالي من الغلوتين النكهة واللون و"الجبن" إلى أطباق مختلفة دون الحاجة إلى منتجات الألبان.



بالإضافة إلى البروتين عالي الجودة وفيتامينات "ب" التي تدعم الشعر والجلد والأظافر الصحية وتعزز الألياف في الخميرة الغذائية صحة الأمعاء وتحتوي التوابل على بيتا جلوكان، وهو نوع معين من الألياف يُظهر أنه يدعم المناعة وكثافة العظام، ويقلل الكوليسترول وضغط الدم، ويحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



وتوفر الخميرة الغذائية أيضًا مضادات الأكسدة وكميات أقل من المعادن الرئيسية، بما في ذلك البوتاسيوم والحديد والسيلينيوم والزنك، ولا يساهم هذا النوع غير الفعال من الخميرة في عدوى الخميرة المبيضات أو فرط نموها.

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