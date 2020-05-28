أسرع 3 مشروبات تقوّي المناعة

القاهرة - لايف ستايل
مازال شبح فيروس كورونا يسيطر على العالم مع تزايد الحالات المصابة بشكل يومي، مما يجعلنا في حاجة ملحة إلى تطبيق الحجر المنزلي وتقوية مناعة الجسم كي يستطيع مقاومة أي عدوى أو فيروس .
هناك العديد من العصائر الطبيعية و المشروبات التي تقوي المناعة بشكل فعال سواء للكبار أو الصغار ، يجب أن يتم تناولها بشكل يومي خلال الحجر المنزلي، نصح بها موقع thehealthy..
1-عصير الطماطم
فهو رخيص و سهل التحضير وله قدرة هائلة على تقوية جهاز المناعة و يحتوي كوب عصير الطماطم على مادة ليكوبين وهي السر في فائدة شرب الطماطم، كما تعمل مادة ليكوبين كمضاد قوي للأكسدة ، كما أنها تعزز المناعة بشكل فعال وسريع إذا تم تناولها بشكل يومي سواء للكبار أو الأطفال الذين يعانون من فقر الدم .
2- ماء دافئ مضاف له ملعقة عسل أبيض مع عصير ليمونة، ويفضل تناولها على الريق.
3- الشاي الاخضر، فقد أثبتت الأبحاث أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الأمراض وتزيد مقاومة الجهاز المناعي.
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