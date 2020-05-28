تعرف على أعراض الانزلاق الغضروفي

القاهرة - لايف ستايل
يعاني الكثير من مشكلة الانزلاق الغضروفي، وهو لا يقتصر على كبار السن فقط بل يصيب نسبة كبيرة من الشباب، وتحدث المشكلة عند انزلاق فقرات الظهر من مكانها الأصلي ، مما يسبب ألما حادا بالظهر قد يجعل المريض لا يستطيع الوقوف .
يمكنك اكتشاف أعراض الانزلاق الغضروفي من خلال علامات تظهر على المريض تحتاج لاستشارة الطبيب بشكل فوري ، خاصة وان الانزلاق الغضروفي ألامه صعبة التحمل وتحتاج للفحص الفوري، إليك الأعراض بحسب موقع healthline ..
١- الشعور بالوخز والتنميل في اليدين والقدمين والرأس أيضًا.
٢- عدم القدرة على الجلوس أو الوقوف أو الميل ، أو اتخاذ اي وضعية لفترة طويلة.
٣- ألم شديد في منطقة الظهر و بالاخص مكان الانزلاق ، وقد يصل الالم لأقرب مكان باليد أو القدم .
٤- الشعور بضعف عام في عضلات الجسم وخاصة في الأطراف .
٥- قد تشعر بألم مفاجئ عن القيام بحركة معينة أو النهوض بشكل سريع أو الجري أيضًا.
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