تعرف على أعراض الانزلاق الغضروفي

يعاني الكثير من مشكلة الانزلاق الغضروفي، وهو لا يقتصر على كبار السن فقط بل يصيب نسبة كبيرة من الشباب، وتحدث المشكلة عند انزلاق فقرات الظهر من مكانها الأصلي ، مما يسبب ألما حادا بالظهر قد يجعل المريض لا يستطيع الوقوف .

يمكنك اكتشاف أعراض الانزلاق الغضروفي من خلال علامات تظهر على المريض تحتاج لاستشارة الطبيب بشكل فوري ، خاصة وان الانزلاق الغضروفي ألامه صعبة التحمل وتحتاج للفحص الفوري، إليك الأعراض بحسب موقع healthline ..

١- الشعور بالوخز والتنميل في اليدين والقدمين والرأس أيضًا.

٢- عدم القدرة على الجلوس أو الوقوف أو الميل ، أو اتخاذ اي وضعية لفترة طويلة.

٣- ألم شديد في منطقة الظهر و بالاخص مكان الانزلاق ، وقد يصل الالم لأقرب مكان باليد أو القدم .

٤- الشعور بضعف عام في عضلات الجسم وخاصة في الأطراف .

Advertisements

٥- قد تشعر بألم مفاجئ عن القيام بحركة معينة أو النهوض بشكل سريع أو الجري أيضًا.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم عوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالانزلاق الغضروفي

أبحاث تؤكّد أن نبضات التيار كهربائي تُقلل من الألم الناتج عن مرض الانزلاق الغضروفي