تقرير يكشف الطريقة الصحيحة لتعامل مرضى السكري مع الجروح

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فقد تكون لاحظت أن الجروح تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء. في الواقع ، كلما ارتفعت مستويات السكر في الدم، زاد الوقت الذي تستغرقه الجروح للشفاء.ووفقا لموقع "ذا هيلث سايت" الطبي، فإن الأطباء عرضوا جملة من الإرشادات لمرضى السكري في حال إصابتهم بجروح، تجنبًا لحدوث أي مضاعفات.

تضميد الجرح بعناية

يرى الأطباء، أن الضمادات أمر مهم، وتحتاج إلى تغييرها على فترات منتظمة، فذلك سيساعد على التئام الجرح بشكل أسرع، لأن الضمادة النظيفة والصحيحة ستحافظ على مستوى الرطوبة حول الجرح، ويجب التعرف على كيفية القيام بذلك بشكل صحيح من طبيبك.

وينصح الأطباء مرضى السكري بطقوس يومية، عن طريق فحص جسدهم بعناية، بحثًا عن أي علامات للجروح، أو البثور، أو التورم في القدم.

ويحذر الأطباء، من أن أي إهمال قد يؤدي إلى بتر الأطراف، وهي من المضاعفات الشائعة لمرض السكري. كذلك، إذا كان لدى المريض أي جروح أو خدوش في أي جزء من جسمه، فعليه عمل الإسعافات الأولية، أو اللجوء للطبيب فورًا.

الحفاظ على مستويات السكر في الدم

وفق الأطباء فإنه كلما ارتفعت مستويات السكر في الدم، طالت مدة التئام الجروح، لذلك، تحتاج إلى إبقاء مستويات السكري لديك تحت السيطرة، فذلك يسرع عملية الشفاء.

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التمرين بانتظام

التمارين المنتظمة تحفز الدورة الدموية، وذلك سوف يحفز تدفق الدم إلى الساقين ويزيل الخدر، لذا تأكد من اتباع روتين يومي للتمرين، وليس عليك الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لهذا الغرض، فقط اذهب في نزهة على الأقدام، أو قم ببعض اليوغا، أو مارس التمارين الرياضة في المنزل، فأي نشاط بدني سيساعدك.

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