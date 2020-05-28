فوائد غير متوقعة لـ"ماء الأرز" للعناية بالبشرة والتجميل تعرفي عليها

تحرص كل سيدة على نقع الأرز قبل طهيه، وغالبا ما تتخلص من الماء المتبقي من نقع الأرز في حوض المطبخ، لكن موقع "ريببلك وورلد" كشف أن ذلك "خطأ فادح" لأن دراسات علمية كشفت عن فوائد غير متوقعة لـ"ماء الأرز"، لن تجعلك تتخلصين منه بعد الآن. وكشفت دراسات علمية، أجراها خبراء في جامعة فريجيه في بروكسل أن "ماء الأرز" يمكن أن يستخدم في العناية بالبشرة والتجميل نظرا لما يحتويه من أحماض أمينية ومركبات ومستحضرات مفيدة لجسم الإنسان.

وعدد الخبراء أبرز فوائد "ماء الأرز" على النحو التالي:

- يعزز من نمو خلايا البشرة ويحفز تدفق الدم بها.

- يحافظ على نعومة البشرة ويجعلها مشرقة بصورة دائمة.

- يحتوي على فيتامينات تمنع تصبغ الجلد الداكن.

- يحتوي على معادن تشد مسام الجلد المفتوحة.

- يحتوي على أحماض أمينية ضرورية للشعر والبشرة.

- يحتوي على حمض الفيروليك، الذي يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية.

- يهدئ ماء الأرز التهاب الجلد والطفح الجلدي وأنواع الإكزيما.

- معالجة حب الشباب وتهدئة احمرار الجلد.

- يستخدم كمادة قابضة للجلد تساعد على شد المسام ومنع ظهور التجاعيد والشيخوخة.

طرق الاستخدام:

- الاستحمام بماء الأرز لمدة 15 دقيقة على الأقل مرتين في اليوم.

- الاستخدام الموضعي لماء الأرز على الأماكن المصابة في الجلد أو الشعر.

- تبريد ماء الأرز ووضعه وتدليكه على الوجه عن طريق قطنة مغمسة به، وتركه 10 دقائق، ثم شطفه بالماء.

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