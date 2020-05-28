شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمرضى السكري.. دواء شهير يحتوي على مادة مسرطنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أنها أجرت اتصالاتها مع الشركات المصنعة لدواء شهير يعالج مرض السكر لسحبه من الأسواق بعد الكشف عن احتوائه على مادة مسرطنة.

وقالت سارة بيديكورد، المتحدثة باسم الهيئة، في بيان إن هيئة الغذاء والدواء اكتشفت أن مادة (N – Nitrosodimethylamine)، التي تصنفها منظمة الصحة العالمية مادة مسرطنة، توجد بكميات غير مقبولة في بعض إصدارات دواء الـ(ميتفورمين) الذي يستخدم على نطاق واسع لعلاج السكري، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”.

وجرت كتابة نحو 21 مليون وصفة طبية لهذه الإصدارات من الدواء في الولايات المتحدة العام الماضي، وهو ما يمثل نحو ربع وصفات “ميتفورمين” بشكل عام.

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ومن المتوقع أن تجرى بعض عمليات سحب “ميتفورمين” من الأسواق الأمريكية في أقرب وقت هذا الأسبوع.

ويتم تصنيع “ميتفورمين” للسوق الأمريكية من قبل كثير من شركات الأدوية في جميع أنحاء العالم، بينما أكدت “هيئة الغذاء والدواء” أنها بدأت تحليل عينات من دواء “ميتفورمين” في شهر ديسمبر لبحث احتمالية احتوائها على مادة “N – Nitrosodimethylamine” التي تستخدم لإنتاج خلايا سرطانية في الفئران لأغراضٍ بحثية.

يذكر أنه خلال العامين الماضيين، جرى سحب عدد من أدوية ضغط الدم وحرقة المعدة من الأسواق بعد اكتشاف احتوائها على هذه المادة.