ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في الأردن لـ469

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 728 إصابة.



وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنتين أحدهما أردني والآخر أجنبي، و6 حالات لأردنيين قادمين من الخارج.

وأشار إلى شفاء 11 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 469 حالة.



