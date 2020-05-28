140 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر.. وحالة واحدة بسوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الجزائر، الخميس، 7 وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة، فيما أعلنت سوريا تسجيل إصابة واحدة فقط.

وكشف جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر، أن مجموع الوفيات ارتفع إلى 630 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 8997 موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأشار إلى تعافي 148 مريضاً، ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 5277 حالة، فيما يتواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

وذكرت رئاسة الوزراء في رسالة قصيرة تلقاها المواطنون على هواتفهم المحمولة بأن "ارتداء القناع الواقي أصبح إجبارياً من أجل حماية صحتكم وصحة الآخرين".





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وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لشخص قادم من دولة الكويت .

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان إن إجمالي عدد المصابين بـ"كوفيد- 19" ارتفع إلى 122 إصابة.

ويتم إخضاع القادمين من خارج البلاد للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في مراكز الحجر موجودة في العاصمة دمشق .

وسجلت وزارة الصحة السورية 43 حالة شفاء و4 حالات وفاة بسبب الفيروس.