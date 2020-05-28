أعراض نقص فيتامين أ وعلاجه

فيتامين أ من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والذي له دور مهم في جسم الإنسان، فهو يساعد على تعزيز الجهاز المناعي، والحفاظ على صحة البشرة، والحفاظ على صحة القلب.

ويتسبب النقص في فيتامين أ في حدوث الكثير من المشكلات الصحية ومنها الضعف في المناعة واعتام عدسة العين، ولهذا يجب الحرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "أ" أو تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب، وقد تظهر أعراض تدل على نقص فيتامين أ بالجسم فإليكم أهم هذه الأعراض والعلاج.





أعراض نقص فيتامين أ:

من علامات نقص فيتامين أ جفاف العين وعدم القدرة على إنتاج الدموع، وقد تحدث مضاعفات قد تصل إلى العمى الكامل.

الإصابة بالعمى الليلي وصعوبة الرؤية في فترة الليل.

حدوث خلل في شبكية العين.

ظهور بعض البقع البيضاء في بياض العين.

الإصابة بالجفاف الشديد للشعر.

سرعة الإصابة بالعدوى والإلتهابات.

تكسر الأظافر بشكل ملحوظ.

اضطرابات في الغدة الدرقية.

أثبتت الدراسات أن نقص فيتامين أ عند الأطفال يؤدي إلى تأخر النمو.

التهابات الجهاز التنفسي قد تدل على نقص فيتامين أ.

وفقا لدراسة قامت بها جامعة ويسكنسون ماديسون أن نقص فيتامين أ عند النساء قد يؤدي إلى الصعوبة في الحمل أو إصابة الجنين بالعيوب الخلقية.

النقص في فيتامين أ يؤدي إلى عدم التئام الجروح سريعا، وهذا لأن فيتامين أ يعزز إنتاج الكولاجين الذي يساعد على الحفاظ على صحة الجلد والتئام الجروح والشفاء من الحروق.

ظهور الحبوب والبثور على البشرة من علامات نقص فيتامين أ.





علاج نقص فيتامين أ: