القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل إلى 5457 العدد الإجمالي للمصابين، فضلا عن تسجيل 4 حالات وفاة.
ووفق الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 179 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 2971 بعد تسجيل 67 حالة شفاء أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر 322 إصابة جديدة بكورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.