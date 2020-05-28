322 إصابة جديدة بكورونا في العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الخميس، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليصل إلى 5457 العدد الإجمالي للمصابين، فضلا عن تسجيل 4 حالات وفاة.



ووفق الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 179 حالة بعد تسجيل 4 حالات جديدة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 2971 بعد تسجيل 67 حالة شفاء أيضاً.